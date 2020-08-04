Мнение: Лукашенко станет жертвой своего окружения, толкающего на конфликт с Россией

04.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать жертвой своего окружения, которое убеждает его в том, что нужно идти на обострение с Россией.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил известный российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в случае с задержанием российских граждан в Белоруссии, Лукашенко пытается сыграть сразу на нескольких «досках» и получить максимальную поддержку на грядущих выборах.

«Внутриполитическая интрига, помноженная на внутреннюю борьбу за власть, используется внешним контуром, который всегда присоединяется к тем ситуациям, которые им выгодно использовать. Мне кажется, Александра Григорьевича Лукашенко его же люди – я не знаю, насколько он лично осведомлен во всех деталях – запускают по тому коридору, который приведет его в тупик, если он по нему будет идти.

Хотя эта тема борьбы Лукашенко за суверенитет с Россией периодически возникала и раньше. Эта тема игровая, потому что внутри Белоруссии существует националистически настроенная оппозиция…

Такое впечатление, что в Белоруссии из-под Лукашенко ведется игра, которая заталкивает его в определенный коридор, из которого выйти невозможно, а потом они ему же и скажут, что он больше не нужен. Или в условиях Белоруссии скажут, что только они могут стать гарантами его неприкосновенности. Скажут, что теперь можно договориться только с американцами, потому что с русскими поругались и они нехорошие, а от американцев защитим вас мы.

И какой-нибудь министр, я не знаю, кто, чаще всего называют фамилию [главы МИд РБ] Макея, какой-нибудь министр скажет: «Я гарантирую вам абсолютную неприкосновенность, но давайте делами буду заниматься я, и мы пойдём по этому коридору». Я думаю, что что-то подобное разыгрывается.

То есть с одной стороны Лукашенко использует это как внутриполитическую интригу для того, чтобы нравиться и тем, и другим, с другой стороны – как торговую позицию с Россией, но это зашло слишком далеко в данном случае и теперь уже может иметь фатальные последствия, если Лукашенко не свернет с этого пути и не изобретет какую-то такую ситуацию, при которой можно будет избавиться и от некоторых назойливых, навязчивых людей внутри своего окружения, и сохранить нормальные отношения с Россией, и не испортить их в том числе и с Западом», – заявил Михеев.