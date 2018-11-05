Мнение: Выходка блогерши в Крыму – повод для запрета украинской символики в России

05.11.2018, Симферополь, Виктор Орлов

Провокационный ролик с украинским флагом, снятый блогершой Аленой Бардовской на улицах городов Крыма, – повод для введения в России запрета желто-голубой символики как символа русофобского враждебного государства, массово уничтожающего физически и подвергающего политическим репрессиям русское население.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Святослав Компаниец, сооснователь Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия».

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«Возникает вопрос – сколько бы эта особа прогуляла живой-здоровой с российским триколором по Крещатику в наши дни? Есть ли у нее совесть как таковая – после массовой гибели русских людей на Донбассе и в Одессе, ходить по крымским городам с флагом явного врага РФ?

На прогулке в центре Симферополя Бардовская сослалась на государственный статус украинского языка в РК, дающий, по ее мнению, право безнаказанно фотографироваться с «прапором» в том числе возле здания Госсовета республики, где 26 февраля 14-го года озверелые меджлисовцы и заезжие бандеровцы заточенными древками желто-голубых флагов атаковали мирный митинг крымчан, травили их газом. Вот результат принятия крайне неверного решения, дающего уже пятый год «зацеп» для бесконечных провокаций скрытых и явных «небратьев» на полуострове.

На мой взгляд, пришло время на законодательном уровне запретить публичное использование украинской государственной символики в РФ – как символа зоологической русофобии, этноцида миллионов русских и средство самоутверждения либеральной антироссийской тусовки в нашей стране. Тогда бы Бардовская хорошо подумала, стоит ли устраивать явную провокацию в Крыму и Севастополе», – сказал Компаниец.

Напомним, что русские организации Украины еще задолго до Евромайдана настаивали на необходимости смены государственной символики.

Желто-синие флаги и тризубцы во время Великой Отечественной войны использовались на оккупированных гитлеровцами территориях УССР, заявлял Геннадий Макаров, представитель харьковской правозащитной организации «За культурно-языковое равноправие».

«Во всех оккупированных немецкими фашистами городах Украины выполнялся план «Ост» по уничтожению славян и других народов. На зданиях бургомистратуры рядом с фашистским висел желто- голубой флаг, полицаи ходили с желто-синими повязками и трезубцами, а перед акциями уничтожения людей пели «Ще не вмерла», – сказал Макаров.

Общественник отмечал, что «современная государственная символика Украины навязана американскими и канадскими наследниками ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина».

Он также обратил внимание на парадокс: при утверждении нынешней символики Украины в Верховной Раде в 90-е годы значительное представительство имели коммунисты.