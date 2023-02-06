Многие страны и мировые лидеры поддерживают Россию, – им надоели США, – украинский эксперт

Сегодня формируется новый образ России как главного оппонента США, бросившего вызов надоевшему многим гегемону. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поэтому, по мнению Бортника, Западу и не удается изолировать Россию, а ее экономика, вопреки ожиданиям, не рухнула.

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«Если раньше национальный капитал в российской финансовой системе составлял процентов 50-60, то сегодня он составляет 80%.

Если раньше российский бюджет перераспределял национально-финансовой системе от 10-ти до 30%, то сегодня до 50-ти.

Это при том, что сама экономика упала на несколько процентов. То есть, происходит национализация экономики российской, суверенизация внутри – раз.

Оппозиция вся на корню уничтожена, даже та, которая могла стать оппозицией. Конкурирующие региональные элиты на корню или уничтожены, или подавлены абсолютно. Формируется новый образ России как страны, которая борется с США. В мире этот образ привлекателен очень многим.

Мы не осознаем этого, мы защищаем свою страну, свой суверенитет, но мы не понимаем, что США уже многим в мире надоели, утомились от монополярного мира. В Африке, в Латинской Америке. И этот образ – привлекательный.

Даже понимая, что Россия творит беззаконие, многие страны и элиты ей симпатизируют, именно поэтому не удается полностью изолировать эту страну.

Знаем, что МВФ показывает, что в следующем году будет даже небольшой рост (экономики РФ, – ред.)», – заявил Бортник.