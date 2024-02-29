«Много денег не понадобится»: в Раде захотели назначать награды за подбитую технику РФ

Вадим Москаленко.  
29.02.2024 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Для мотивации своего населения на продолжение войны против России Киеву надо пообещать бойцам ВСУ вознаграждение за каждую подбитую технику ВС РФ.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для мотивации своего населения на продолжение войны против России Киеву надо пообещать бойцам ВСУ...

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«Надо мотивировать профессионалов, людей, которые придут, чтобы они бились. И в вопросе денег: например, уничтожал вражеский танк – получил десять тысяч долларов. Какой-то процент получит командир батальона, какой-то процент получит непосредственный командир.

Есть бойцы, у которых есть возможность – или сидеть в окопе, или искать возможность уничтожить российский танк. А потом за эти десять тысяч долларов они возьмут – и купят домик в какой-то деревне, с которой пришёл», – рассуждал Костенко.

Он подчеркнул, что деньги на это найти можно, если урезать некоторые статьи расходов Зе-власти.

«У меня многие спрашивают – а где взять деньги на это? Я провёл расчёты. Так вот, если в этом году мы уничтожим столько же техники, сколько уничтожили в 2023-м, нам надо будет потратить «на мотивацию» один миллиард восемьсот миллионов гривен.

А на «Единый телемарафон» мы тратим больше двух миллиардов гривен в год», – подытожил депутат.

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