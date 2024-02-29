«Много денег не понадобится»: в Раде захотели назначать награды за подбитую технику РФ

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Для мотивации своего населения на продолжение войны против России Киеву надо пообещать бойцам ВСУ вознаграждение за каждую подбитую технику ВС РФ.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо мотивировать профессионалов, людей, которые придут, чтобы они бились. И в вопросе денег: например, уничтожал вражеский танк – получил десять тысяч долларов. Какой-то процент получит командир батальона, какой-то процент получит непосредственный командир. Есть бойцы, у которых есть возможность – или сидеть в окопе, или искать возможность уничтожить российский танк. А потом за эти десять тысяч долларов они возьмут – и купят домик в какой-то деревне, с которой пришёл», – рассуждал Костенко.

Он подчеркнул, что деньги на это найти можно, если урезать некоторые статьи расходов Зе-власти.

«У меня многие спрашивают – а где взять деньги на это? Я провёл расчёты. Так вот, если в этом году мы уничтожим столько же техники, сколько уничтожили в 2023-м, нам надо будет потратить «на мотивацию» один миллиард восемьсот миллионов гривен. А на «Единый телемарафон» мы тратим больше двух миллиардов гривен в год», – подытожил депутат.