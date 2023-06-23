Мобилизованный в украинскую армию решил помогать российской разведке

На Украине очередной военнослужащий подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию в Житомирской области. В результате оперативных мероприятий разоблачен еще один российский «крот» в рядах Вооруженных Сил Украины. Злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное их использование боевой авиацией ВСУ», – говорится в сообщении.

Кроме того, разведчик собирал локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«Кроме того, по указанию российской спецслужбы, их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров «MaxxPro». Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах. По данным следствия, задержанным оказался местный житель, мобилизовавшийся в ряды ВСУ и проходивший службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Установлено, что в начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства. Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал разные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался «в темную» использовать своих знакомых», – заявляют в ВСУ.