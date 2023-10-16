Могилизованных украинцев бросают в бой даже без постановки задачи – Сладков

Сергей Вредников .  
16.10.2023 21:46
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В рядах ВСУ наблюдается тенденция окончательного изменения отношения к солдатам – командиры бросают их в бой, даже не пытаясь объяснить задачу и расстановку сил.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рядах ВСУ наблюдается тенденция окончательного изменения отношения к солдатам – командиры бросают их...

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У Сладкова поинтересовались изменением мотивации ВСУшников за прошедшие полтора года войны против России, на примерах признаний военнопленных.

Однако военкор объяснил, что слова взятых или сдавшихся в плен – ни в коей мере не могут свидетельствовать о реальном положении вещей.

«Пленный – это тот человек, который всегда будет говорить то, что бы гарантировало ему остаться в живых. Как его ни уговаривай, как его ни спрашивай, выводи из себя, каким-то образом играй с ним, он всегда будет чувствовать на кончике своего языка опасность.

Дерзкие пленные долго не живут в момент сдачи в плен. Дальше они быстро учатся. Пленный – это в основном поломанный человек. По нему судить очень сложно о духе военных, которые там», – сказал он.

Военкор подчеркнул, что бойцы ВСУ стали для украинского командования расходным материалом.

«Но есть тенденции, связанные с тем, что полную задачу людям не доводят. Они не в курсе, куда их привозят. Как правило, разговариваешь с пленными, их либо оставили, либо они заблудились, либо дали неправильную информацию. Всё это связано, прежде всего, с отношением к солдатам. Брошенный товар, это чувствуется.

Но сами люди генетически не так слабы, как кому-то кажется», – подытожил Сладков.

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