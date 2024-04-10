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То, что оккупированная Одесса давно стала ристалищем для наводнивших ее нацистов, давно не секрет. Даже известная на весь мир Дерибасовская — ныне слепок с площади Рынок во Львове, где гостиница Большая Московская укрыта в желто-голубой саван, где ежевечерне устраивают завывания бухие кобзари (правда, не особо им в шапки кидают) и собирается гитлерюгенд, невидимый для живодеров из ТЦК. А владельцев харчевен таскают в СБУ, если оттуда вдруг прорвутся русские песни (любые), чувства кобзарей оскорбляющие.

То ли дело область!..

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Видите ли, несмотря на свои плодородные земли и развитую инфраструктуру (правда, уже несколько «откалиброванную»), она не слишком привлекательна для нацистского быдла — карьеры ведь там не сделать; как не позорься, а такой узнаваемости, как в миллионном городе не будет.

Соответственно, и местным полегче, и живут они по старинке, и вообще, я не раз уже упоминал, что Одесская область — это такой себе мини Советский союз, законов из Киева не читающий и не воспринимающий. Да-да, несмотря даже на репрессии и могилизацию.

Этим и продиктован очередной скандал из области — на этот раз… из-за надгробий на памятниках ветеранам Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в Болграде, где из местного бюджета выделили 60 тысяч гривен на обновление могил, за которыми некому ухаживать. Деньги были переданы местной общественной краеведческой организации, а та, в свою очередь, заказала надгробия здорового человека, правильные надгробия — в частности, с изображением Георгиевских лент.

И что тут началось!

Нацисты из бандформирования «Уличный фронт» немедленно выступили с угрозой:

«На третьем году полномасштабной войны с РФ в первую очередь нужно обновить таблички погибшим 70 лет назад, реально? Вы только посмотрите на эти доски, это сплошное нарушение закона — Георгиевская лента, серп и молот, да и «отечественная война», все по методичке России. Как власть украинского города в сегодняшних реалиях может устанавливать такие доски? Городской голова Болграда — Сергей Димитриев (ОПЗЖ) делает явную провокацию, о целях которой можно только догадываться. Было бы уместно головой Димитриева демонтировать эти доски. СБУ, обратите внимание на руководство Болграда, там много ваших клиентов. Также важно установить, кто изготавливал эти таблички, и их никак не смутил этот заказ. Украинская Бессарабия немедленно требует внимания спецслужб».

Оправдания последовали незамедлительно:

«И теперь вопрос — это скрытая пропаганда «русского мира» или открытая провокация против украинского законодательства?», — дабы умаслить нацистов заявил замглавы Болградского райсовета Владимир Романовский.

Видимо, он тоже считает, что местных ветеранов — большинство этнических болгар, кстати — и 10, и 70 лет назад родственники хоронили «по методичке России»?..

Знаете, это ведь заезженная уже штука такая — хочешь узнать о городе, посмотри, на каком языке сделаны надписи на надгробиях местных кладбищ. И вот болгары почему-то их по-русски писали. Нацистам не понять…

А на украинском надписи только, сами понимаете, где — на новых «цвынтарах», указы о создании которых каждый день подписывает Зеленский. Ну там, где под украинскими флагами.