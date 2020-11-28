Могут, когда захотят: ВМСУ отказались от украинской мовы

29.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Военно-Морские силы Украины провели учения, в ходе которых управление кораблями осуществлялось исключительно на английском языке с целью интеграции в НАТО.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маневры у берегов Одессы проходили под непосредственным руководством командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы.

«Стоит отметить, занятия проходили с использованием стандартов НАТО, а управление кораблями осуществлялось исключительно на английском языке с использованием процедур Североатлантического Альянса», – сообщает пресс-служба ВМСУ.