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Конституционный суд Молдовы снял запрет на ношение Георгиевской ленты, введенный год назад. Запрет сохраняется только в случаях, когда символ используется «в целях оправдания или героизации действий военной агрессии», то есть СВО России на Украине, как ее понимают молдавские власти. Это же правило действует в отношении латинских , букв Z и V.

Запрос в конституционный суд направили депутаты Социалистической партии Молдовы.

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«Это победа ПСРМ и граждан Республики Молдова, которые хотят почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, которые принесли нам мир на этой земле», — сказал депутат-социалист Адриан Лебединский.

Решение суда поддержали в Коммунистической партии Молдовы.

«Борьба завершилось триумфом всех здравомыслящих людей с совестью и идеалами. Никакое, самое агрессивное меньшинство не в состоянии навязывать свою волю большинству», — говорится в заявлении коммунистов.

«Где-то плачут депутаты ПАС [из партии Санду], зарегистрировавшие этот позорный закон», – иронизирует своем ТГ-канале муниципальный советник Вячеслав Жуков.

Плач властей пока выражается в форме истеричного отрицания. Прозападное издание Newsmaker вообще исказило решения Конституционного суда. Оно утверждает, что запрет снят только в отношении случаев ношения атрибутики, сходной с запрещенной «до степени смешения», видимо напоминая о том, как граждане Молдовы на прошлый День Победы надевали одежду с оранжевыми и черными полосами, чтобы обойти запрет.

Депутат правящей партии Дориан Истратий через несколько часов после решения Конституционного суда заявил в телеэфире, что запрет сохраняется, и в День Победы в отношении всех граждан, надевших Георгиевскую ленту, «в том числе детей», будут применены санкции.

Умнее оказалась экс-министр юстиции Олеся Стамате. Она пожаловалась в соцсети, что ей «неясно, как практически будет применяться статья о запрете Георгиевской ленты», и не исключает, что «констатирующие агенты будут избегать наложения штрафов».

«Ну что, достаем из сейфов ленточки? Мерзкое было ощущение весь этот год, когда понимал, что к тебе в дом в любой момент могут прийти и привлечь к ответственности за хранение Георгиевской ленты. Лента была поводом расправляться с неугодными. К 9 мая что-то ещё придумают. С них станется. Размякать и начинать верить в правосудие и Конституционный суд не стоит. Дали отмашку успокоить народ. Но осадочек-то остался», – написала молдавская тележурналистка Елена Пахомова.

«Это ощутимый выпад по проводимому Майей Санду курсу на отказ от нейтралитета Молдавии. Санду сейчас вовсю подыгрывает Киеву в его пропагандистских кампаниях (в начале месяца посещала с Зеленским Бучу), защищает военный транзит через Молдавию на Украину. То, что её политика непопулярна, не новость: 70% молдаван говорят социологам, что опасаются втягивания Молдовы конфликт из-за размывания нейтрального статуса. Решение Конституционного суда – сигнал о том, что с одобрением прозападного курса единства нет и в истеблишменте», – считает российский политолог Александр Носович.

Молдавский парламент принял закон о запрете Георгиевской ленты 7 апреля 2022 года. Санду заявила тогда, что место этого символа «в мусорном ведре истории». Гагаузская автономия в День Победы проигнорировала запрет.