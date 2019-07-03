Молдавия возвращается в СНГ

03.07.2019, Москва, Елена Острякова

Парламент Молдовы возобновит работу в СНГ.

Об этом спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная заявила сегодня в Москве на форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежняя власть заблокировала участие нашей страны в такой важной платформе, как Межпарламентская ассамблея СНГ. Мы хотим вернуться к этой важной для нас международной платформе. Впервые у Молдовы есть возможность вести взвешенную политику на взаимовыгодном сотрудничестве. Мы можем в полном объеме восстановить российско-молдавские отношения», — обещает Гречаная.

Напомним, Молдавия прекратила свое участие в Межпарламентской ассамблее СНГ в марте 2017 года решением занимавшего тогда пост спикера парламента представителя Демократической партии Молдавии (ДПМ) Андриана Канду.

Этому решению предшествовал дипломатический скандал, разгоревшийся из-за того, что молдавское правительство рекомендовало чиновникам не ездить в Россию.