Молдавская Церковь: Слава Богу, у нас нет того, что на Украине

29.04.2019, Кишинев, Елена Острякова

Создание Петром Порошенко раскольнической «Православной Церкви Украины» было насильственным процессом по политическим причинам, который не принес результатов.

Об этом в эфире молдавского Accent TV заявил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуацию на Украине я хорошо понимаю и знаю, потому что священнослужители и Синод Православной церкви Молдовы выступали против насильственного объединения церквей.

Там есть каноническая Православная Церковь и церковь, которая не имеет главы своей. Ее возглавлял бывший митрополит Филарет, который сам себя назвал «патриархом». Там нет продолжения апостольского.

Там еще есть самопровозглашенная «Автокефальная церковь» и Греко-католическая, которая только по внешнему виду православная.

Невозможно объединить и хорошее, и плохое. Для этого нужно время дискуссии, диалога. Те, которые согрешили, должны покаяться. Те, которые идут правильной дорогой, должны привлечь заблудших к себе.

Для того, чтобы объединить все Церкви на Украине, нужны десятилетия. Нужно готовить людей. Но политика возобладала над каноникой церковной.

Слава Богу, в Молдове таких противостояний и недопониманий нет», – сказал митрополит.