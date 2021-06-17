Молдавские парламентские выборы: битва за диаспору

17.06.2021, Кишинёв, София Русу

В Молдове напряженно решают, сколько зарубежных участков будет на парламентских выборах 11 июля. Прошлая неделя прошла под знаком протестов относительно решений ЦИК на этот счет, дело дошло до судебных инстанций.

Идет битва за диаспору. Если на молдавских президентских выборах 2020 года за рубежом было открыто 139 участков, то сейчас ЦИК открыл 146 участков, однако нескольким участникам выборов и этого показалось мало, и они через суд потребовали увеличить их количество до 190. Недовольны были решением ЦИК пропрезидентская партия «Действие и солидарность» – PAS (чем больше бюллетеней отправят в Европу, где живут и трудятся сотни тысяч молдавских гастарбайтеров, тем больший процент от общего числа голосов получит PAS), а также Платформа DA, блок «Ренато Усатый», «Демократия дома» и «Альянс за объединение румын» (AUR).

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Апелляционная палата Кишинева 17 июня частично приняла иски конкурентов на выборах против Центризбиркома и обязала его увеличить число избирательных участков для диаспоры.

Одновременно в Молдове раздаются призывы запретить голосовать на предстоящих выборах жителям Приднестровья с молдавским гражданством (которые, как некоторым кажется, всегда голосуют неправильно) и даже внести изменения в законодательство на этот счет.

Ситуацию в интервью ПолитНавигатору комментирует директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Центризбирком увеличил число избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах со 139 до 146. Почему правые партии считают, что этого все равно недостаточно – ведь большая часть участков и так аккумулируется в Европе, где молдавская диаспора традиционно голосует за правых?

Игорь Шорников: Правых, в лице Майи Санду и ее политформирования, Запад вел к нынешним выборам больше пяти лет, а потому они не имеют права на неудачу. Если по итогам досрочных парламентских выборов они не смогут создать собственное правительство, то часть западных сценариев, которые сейчас реализуются на постсоветском пространстве, будут приостановлены либо скорректированы. Это, в частности, может быть отнесено к перспективам сохранения российского военного присутствия на Днестре и перспективам евроатлантической интеграции Молдовы, Украины и Грузии.

Последний год в целом можно считать очень удачным для правых. Они при поддержке некоторых дипломатов западных посольств провели изнурительный внутриполитический марафон, который вплотную приблизил их к победе. Однако сейчас, на последней стометровке, выявляются некоторые проблемы. Личный рейтинг Майи Санду, а значит и ее политформирования, на протяжении уже многих недель медленно уменьшается, а социалисты после создания избирательного блока с коммунистами кажется обретают почву под ногами. Чистой победы не получается. Поэтому бой идет буквально за каждого избирателя. Это касается и увеличения избирательных участков для западноевропейской диаспоры, и сокращения числа участков для приднестровцев.

На президентских выборах 2020 года западная диаспора обеспечила Майе Санду 15%-ный отрыв от Игоря Додона. Видимо, текущие замеры общественного мнения, которые постоянно проводятся в Молдове, показывают, что поддержки диаспоры может оказаться недостаточным.

ПолитНавигатор: На президентских выборах 2020 года наблюдалось вялое голосование молдавских граждан в России. Некоторые эксперты допускали, что молдавская диаспора, провалившая явку в РФ, после ряда мероприятий еще может стать ресурсом электорального роста для Игоря Додона. Работа над ошибками проведена?

Игорь Шорников: Молдавская диаспора в России не имеет такой четкой координации действий со стороны властей государства пребывания, как это происходило в некоторых европейских странах. Максимум на что могут рассчитывать левые – на содействие местных властей в России в расширении пропускной способности избирательных участков. Поскольку на прошлых выборах, как отмечают наблюдатели, многие молдавские избиратели при виде огромных очередей просто отказывались от идеи голосовать и уходили. Но для содействия российских властей нужна, прежде всего, инициатива со стороны молдавского посольства. Пока таких инициатив мы не наблюдаем.

Кроме того, ресурс молдавской диаспоры в России уже не так высок. Если, к примеру, 10 лет назад в России работали более 500 тысяч молдавских гастарбайтеров, то сейчас эта цифра, по некоторым оценкам, снизилась до 200 тысяч.

ПолитНавигатор: Как может отразиться на явке в России требование к мигрантам без гражданства или вида на жительство покинуть РФ? Это относится в том числе и к 56 тысячам граждан Молдовы.

Этот срок был в очередной раз продлен. Некоторые полагали, что эта мера может способствовать увеличению числа избирателей, которые смогут проголосовать в Молдове. За счет тех, кто выехал. В целом, на мой взгляд, эта мера не повлияет на количество проголосовавших в России из-за низкой пропускной способности избирательных участков.

ПолитНавигатор: Вопрос относительно голосования жителей Приднестровья. Появились призывы ряда политиков запретить «враждебным» приднестровцам принимать участие в выборах 11 июля. Идея лишить граждан Молдовы, живущих в Приднестровье, права голоса продвигается и в ряде СМИ. Ситуацию даже вынуждена была прокомментировать вице-премьер РМ по реинтеграции Ольга Чеботарь, которая призвала отказаться от «дискриминационных подходов». Возможны ли попытки блокировать допуск жителей Приднестровья на участки, как уже было ранее?

Игорь Шорников: Судя по накалу страстей и безнаказанности лиц, пытавшихся препятствовать приднестровцам голосовать на прошлых выборах, не обойдется без инцидентов и сейчас. По требованию правых два участка в Бендерах и один в селе Коржево не будут открыты, а значит число приднестровцев, которые могли бы проголосовать им уже удалось снизить. Особенно это относится к участкам в Бендерах, на которых эксцессы с недопуском приднестровцев к голосованию могли бы быть исключены.

Ситуация, когда граждан делят на полноценных и неполноправных, исходя из их политических убеждений, недопустима и опасна. В последнее время мы видим, что уроки 1992 года забываются политическим классом Молдовы. Все чаще с правого фланга мы слышим лозунги, напоминающие об экстремистах Народного фронта, развязавших в свое время гражданский конфликт в республике.

ПолитНавигатор: Молдавские партии не имеют возможности проводить предвыборную агитацию в Приднестровье, насколько это серьезная проблема для волеизъявления местных жителей?

Игорь Шорников: В целом приднестровцы только время от времени интересуются молдавской политикой и не следят за хитросплетениями внутренней борьбы в РМ. Тем не менее жители Приднестровья хорошо понимают, что из себя представляет молдавский политикум, и вполне могут определиться со своими предпочтениями. Особенно это относится к тем, кто готов потратить несколько часов своего времени для того, чтобы отдать голос за ту или иную партию. А это порядка 15 % от числа потенциальных избирателей, проживающих в Приднестровье. К тому же предвыборная агитация в том или виде все же достигает потенциального приднестровского избирателя – через интернет и соцсети. То, что молдавские партии не могут выставлять рекламные баннеры на улицах приднестровских городов и сел и не могут заваливать почтовые ящики приднестровцев своей печатной продукцией, не может быть основанием для поражения в правах данной категории граждан. Молдавская диаспора в Западной Европе имеет еще меньше возможностей для доступа к молдавскому информационному пространству, чем приднестровцы, и наверняка хуже информирована о положении дел на родине. Но никто не ставит вопроса о целесообразности их участия в выборах.

ПолитНавигатор: В 2020 году Игорь Додон отметился знаковым заявлением о диаспоре, обеспечившей на выборах победу Майи Санду, как о «параллельном электорате». Правые хотят отодвинуть от выборов приднестровцев, традиционно голосующих за пророссийскую партию или пророссийского кандидата, требуют увеличения количества участков в странах ЕС и уменьшения в России. Кажется, в битве за избирательные участки и голоса политики забыли о людях, раз делят их на сорта?

Игорь Шорников: Молдавская политика последних десятилетий – это технология, призванная отодвинуть от управления страной 60% электората, настроенного пророссийски. Как этого добиться? Дезавуированием и дроблением левого фланга, созданием правых коалиций, общим снижением политической активности граждан, «мягкой силой» и прямым вмешательством Запада во внутренние дела страны. В ход идут любые средства. То, что политики должны заботиться о людях и их интересах, давно стало мифом в Молдове. Успешный политик в Молдове – это политик, успешно продвигающий в стране западную повестку.