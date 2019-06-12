Молдавские полицейские сошлись в рукопашной с главой МВД

12.06.2019

Новый министр внутренних дел Молдовы проевропейский либерал Андрей Нэстасе подрался сегодня с полицейскими, заблокировавшими вход в здание управления № 6 Национального инспектората расследований.

Министр попытался попасть внутрь здания, в котором проводился обыск, но полицейские в масках его оттолкнули. Возмущенный Нэстасе накинулся с кулаками на бывшего главу Генинспектората полиции Александра Пынзаря, руководившего операцией. Министра оттащили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сотрудники управления № 6 вчера поддержали правительство Майи Санду, созданное в минувшую субботу пророссийской Социалистической партией и проевропейским блоком ACUM. Сегодня они отстранены от работы Александром Пынзарем, который сохранил верность правительству Демократической партии, подконтрольной олигарху Владу Плахотнюку. В понедельник Пынзарь был отправлен правительством в отставку, но не подчинился.

Как сообщает издание Newsmayker, полицейских не выпускали из здания, пока они не сдадут все дела. Один из сотрудников полиции выскочил из здания через окно. Управление № 6 занималось в том числе расследованиями против функционеров старой власти.