Молдавский архиепископ запретил депутатам от партии Санду причащаться в православных храмах

27.10.2021 20:39 (Мск), Москва, Елена Острякова

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл запретил допускать к причастию во всех храмах и монастырях вверенной ему епархии депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Об этом он заявил после того, как соратники Майи Санду проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции, которая, помимо дополнительной защиты прав женщин, предусматривает гарантии ЛГБТ-сообществу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проголосовавшим за губящий души закон запрещается Святое Причастие в храмах, входящих в Бельцкую и Фалештскую епархию Православной Церкви Молдовы до Воскресенья Пятидесятницы 2022 года», – говорится в обращении, опубликованном на сайте епархии.

Ранее группа священников той же епархии призывала архиепископа Маркелла «освободить их от обязанности молиться Богу за руководство страны».

«Мы глубоко возмущены голосованием и обнародованием «Стамбульской конвенции, где нынешнее правительство прямо нападает на мораль и души наших детей, разбрасывая то, что мы, родители, собираем эти годы», – говорилось с обращении.

Пресс секретарь PAS Аурика Жардан написала в своем «фейсбуке», что ей смешно от заявления священников. Официально же призвала молиться за души жертв домашнего насилия.

Несколько европейских стран, таких как Венгрия, Турция, Болгария, Россия, Латвия, Польша, Белоруссия, Украина отказались подписывать Стамбульскую конвенцию.