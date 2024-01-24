«Молдова – агрессор»: Приднестровье вышло на гигантскую акцию протеста

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Более 50 тысяч приднестровцев вышли сегодня на митинг в центре Тирасполя против дискриминационной политике Молдовы, которая ввела таможенные пошлины на товары, ввозимые предприятиями из ПМР. Это неизбежно вызовет рост цен и падение уровня жизни в непризнанной республике.

Люди прошли шествием по центральной улице. Они несли плакаты на русском, молдавском и украинском языках (государственные языки Приднестровья).

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«Молдова, прекрати грабить народ Приднестровья!», «Нет блокаде!», «Свободу приднестровскому предпринимательству!», «Молдова – агрессор», «Это грабеж народа, а не путь в Европу», – гласили надписи на плакатах.

В митинге приняло участие действующее руководство ПМР и первый президент Приднестровья Игорь Смирнов.

Выступили представители профсоюзов и Союза молдаван Приднестровья.

«Отобранные деньги у приднестровцев Молдова не использует для развития Приднестровья, а оставит себе. Мы не намерены быть спонсорами благосостояния жителей Молдовы. Требуем отменить пошлины и вернуться за стол переговоров», – говорится в резолюции митинга.

Текст резолюции будет направлен руководству Молдовы, сторонам формата «5+2» и международным организациям.

Ранее в молдавское «бюро реинтеграции» назвало введение таможенных пошлин «позитивной дискриминацией». Руководитель ведомства Олег Серебрян убеждал, что обложение коснется только товаров из Китая и составит менее 10% от общей стоимости товаров, поступающих в Приднестровье.

При этом он анонсировал введение новых налогов и сборов в отношении приднестровского бизнеса.