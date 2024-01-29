Молдова депортирует приднестровцев, прилетевших домой – Россию просят вмешаться

Приднестровье шокировано инцидентом с главой Тираспольского суда Анной Мамей, которую молдавские власти на прошлой неделе не пустили домой.

Она возвращалась от дочери из Санкт-Петербурга через кишиневский аэропорт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молдавские пограничники, объявляя женщине о депортации, заявили, что такая же участь ждет каждого судью из Приднестровья. У Мамей отобрали российский загран и приднестровский паспорт, который, по словам пограничников, не свидетельствует о том, что она проживает в Приднестровье. Ей угрожали, что применят силу и наденут наручники. В итоге Мамей оказалась в Ереване, где ей вернули только российский паспорт.

Аналогичная история произошла с приднестровцем Александром Наваричем в декабре. Он когда-то работал чиновником в Тирасполе, но сейчас занимается бизнесом. Жену Александра с детьми в кишиневском аэропорту пропустили, а его самого отправили в Россию тоже через Ереван. Там, как и Анне Мамей, вернули только российский загранник. Сейчас Александр Наварич тоже в Москве, где у него никого нет.

«Это нарушение всех мыслимых универсальных прав и свобод человека. Людям запрещают вернуться на место постоянного проживания к своим родным и близким, ограничивают свободу передвижения. Это исключительно политическая мера давления, которая реализуется через административные ограничения. Никаких претензий к гражданам, которым запретили вернуться через аэропорт «Кишинев» в Приднестровье у Молдовы нет. Это не фигуранты уголовных дел. Это политическая репрессия. Мы будем бороться, чтобы наши граждане вернулись домой», – заявил в связи с инцидентами министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровью Олег Беляков считает, что депортация Мамей может грозить обострением ситуации в Зоне безопасности. Он также допустил симметричные репрессии в отношении молдаван, находящихся в ПМР.

«Это, в первую очередь, вызов всем должностным лицам Приднестровья… На территории Приднестровья работает очень много юридических, физических лиц из Республики Молдова, в том числе правоохранительных органов. Если мы будем вести себя так же неадекватно, как это будет выглядеть? Это приведет к очередному витку обострения ситуации в Зоне безопасности. Мы просим только об одном – соблюдать то, о чем договорились», – сказал Беляков.

В Приднестровье более 200 тыс граждан имеют российское гражданство. Теоретически любой из них может оказаться в ситуации, аналогичной инцидентам с Мамей и Наваричем. Однако член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод призывает обращаться не в Москву, а обжаловать решение молдавсой власти в международных судах.

«Мы видим, что Запад поощряет действия молдавской республики, преступив нормы международного права, и ограничивая доступ жителям Приднестровья к своим домам и местам работы. Это элемент вопиющего агрессивного воздействия на Приднестровье. Попытка запугать жителей, создать атмосферу тревоги, страха. Подобное нарушение прав человека, преступление со стороны молдавского режима нельзя оставлять без ответа. Нужно обращаться в международные судебные организации, информировать международную общественность, приглашать зарубежных экспертов, наблюдателей с тем, чтобы они дали оценку подобным вопиющим шагам», – сказал Брод.

Пока же молдавские чиновники сходят с ума от ощущения собственной безнаказанности. Так, министр энергетики Молдовы Виктор Парликов допустил, что всех жителей Приднестровья придется вывезти, если «Газпром» прекратит поставки газа в непризнанную республику.

Это буйство больной фантазии заставляет волноваться обладателей не только российских, но и украинских паспортов в Приднестровье.

«Я знаю людей с украинскими паспортами призывного возраста, которые озаботились и обеспокоились. Если мне 30-40 лет, и я поеду в Молдову, то могу быть остановленным любым полицейским, и меня депортируют на Украину. Они в определенной обеспокоенности. Они меня спрашивают, что делать, а я ничего не могу сказать, потому что в данном случае все, действительно, непредсказуемо», – рассказывает общественник, защитник Приднестровья Владимир Гуменский.

Российский политолог Сергей Марков связывает инциденты в кишиневской аэропорту с тем, что ключевые должности в Молдове в последние месяцы стали занимать не просто обладатели румынских паспортов, а натуральные румыны. Он называет это «тайным государственным переворотом с целью аншлюса Молдавии Румынией».

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич полагает, что Россия обязана вмешаться в ситуацию.

«Из 460.000 жителей Приднестровской молдавской республики примерно 220.000 тысяч имеют российский паспорт. Именно этот фактор является определяющим, а не хозяйственная специализация или геополитические изыски Майи Санду (президент Молдовы — ред.). Защита граждан своей страны в международном праве не только ВОЗМОЖНОСТЬ но и ОБЯЗАННОСТЬ. Это положение работает и для США, и для нас, и для Бангладеш. Именно это обстоятельство ВЫНУЖДЕН учитывать Кишинев. В этих условиях экономическая блокада, провокации остаются базовым сценарием в преддверии президентских выборов в Молдове», – написал Межевич в своем тг-канале.