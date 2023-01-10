Молдова готовится уничтожить Приднестровье

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Приднестровье просит посредников в переговорах повлиять на Молдову, где готовят закон против сепаратистов, по которому могут арестовать практически каждого гражданина ПМР.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, как будет действовать новый закон, МИД Приднестровья спросил у главного молдавского переговорщика, вице-премьера «по реинтеграции» Олега Серебряна и получил «формально-отписочную» ноту.

«Наличие в ответном письме не имеющих ничего общего с действительностью обвинительных лозунгов в адрес Приднестровья дает основание предполагать, что действия Кишинева не ограничатся законодательными изменениями и могут повлечь серьёзные риски разрушения существующего международного переговорного механизма в рамках молдо-приднестровского урегулирования», – говорится в заявлении МИД ПМР.

В ведомстве полагают, что в случае принятия закона переговорный процесс по приднестровскому кризису может полностью развалиться, и рассчитывают на помощь международных посредников, включая действующее председательство в ОБСЕ.

Поправками в уголовный кодекс Молдовы, которые уже приняты в первом чтении, по статье «сепаратизм» предусмотрено наказание от 2 до 7 лет тюрьмы, за «подстрекательств к сепаратизму» – штраф 1500 евро. Органы власти Приднестровья могут признаны антиконституционными субъектами.

Между тем, молдавские СМИ обсуждают таинственную поездку президента страны Майи Санду в Румынию на православное Рождество. Официально визит носил частный туристический характер. Санду посетила ничем не примечательный провинциальный город Орадю.

Румынские СМИ утверждают, что Санду пригласили обсудить президентские выборы в Румынии. Молдавские полагают, что на самом же деле президент побывала на секретной встрече по вопросу «решения приднестровской проблемы» в одном из бункеров НАТО.

Якобы в феврале планируется арест лидеров Приднестровья и восстановление контроля над этой зоной. По плану, арест состоится в Кишиневе, куда пригласят делегацию из Тирасполя. Сразу после этого президент потребует восстановить Конституционный порядок в приднестровской зоне под угрозой введения армии. Украинская сторона готова оказать «помощь».

Сегодня в Молдову привезут партию бронетранспортёров из Германии. Договор на поставки подписали ещё в сентябре в рамках «модернизации национальной армии».