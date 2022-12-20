Молдова начнет войну с Приднестровьем – СНБО Украины

20.12.2022  12:16 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Украина


Молдова так или иначе возобновит войну с Приднестровьем, потому что это является обязательным условием сохранения ее как государства.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова так или иначе возобновит войну с Приднестровьем, потому что это является обязательным условием...

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По мнению Данилова, Украина сегодня воюет с Россией в том числе за интересы Молдовы.

«Так уж случилось, что мы сегодня воюем за всех, в том числе за них. Я более, чем уверен, что рано или поздно они начнут эту войну, и она будет обязательно, потому что освободительная война своего народа и территории, она является обязательной для любой страны.

Если кто-то этого не понимает, то с определенным временем может прийти понимание, что вы тогда можете вообще исчезнуть с карты мира. Потому что на сегодняшний день вы или отстаиваете свою независимость, или будете находиться в ситуации, когда ваша страна может исчезнуть», – сказал чиновник.

«Я осознаю, что этого не произойдет ни в отношении Молдовы, ни в отношении Грузии – у них все будет хорошо. Более того, мы будем в единых альянсах, будем совместно в НАТО, будем совместно в Евросоюзе. Вопрос только времени», – заявил Данилов.

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