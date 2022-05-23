Молдова напрашивается на российские «калибры»

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Заявление британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что члены НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии, чтобы «защитить ее от российского вторжения», вызвало переполох в Кишиневе.

О готовности поставлять оружие Трасс заявила в интервью The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова, к юго-западу от Украины, не является членом НАТО, и есть опасения, что она может стать следующей целью Путина после Украины, поскольку он стремится к территориальной экспансии», — заявила Лиз Трасс.

Группа дипломатов из Великобритании уже совершила визит в Молдавию на прошлой неделе, чтобы обсудить возможные поставки.

К Лондону поспешил присоединиться Вашингтон. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс заявил, что если запрос на поставки поступит от официального Кишинёва, то он будет удовлетворён.

По его словам, диалог о поставках оружия «имеет место», но «решение будет приниматься коллективно» в НАТО.

«Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы все наши союзники работали вместе с единым голосом и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны. Диалог продолжается, и мы будем принимать решения совместно с нашими союзниками, и одним из наших лучших союзников является Молдова», – сказал Микс.

Член комитета Майкл Маккол, представляющий Республиканскую партию, в этой связи заявил, что Конгресс будет готов проголосовать за одобрение финансовой помощи для вооружения таких стран, как Молдова и Грузия, потому что «в планы Путина легко могут быть включены страны, не входящие в НАТО».

«Вот почему мы готовы вооружить Молдову, если нас попросят, даже если российская армия оказалась гораздо менее эффективной, чем мы думали изначально», – сказал Маккол.

Оппозиционную Социалистическую партию Молдовы возмутило, что эти слова были озвучены без публичного обсуждения с представителями высшего руководства Молдовы.

«Если же консультации между Молдовой и Великобританией и/или другими странами НАТО имели место и носили закулисный характер, за спиной народа Молдовы, Партия социалистов решительно их осуждает. Мы призываем всех внутри страны и за ее пределами не втягивать Молдову в какие-либо авантюры, подрывающие мир и безопасность нашего государства», – говорится в заявлении партии.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал эти заявления. Правда, в своем интервью по итогам визита в Брюссель и Париж президент Молдовы Майя Санду усомнилась в целесообразности и дальше придерживаться нейтралитета.

«Нейтралитет поддерживают граждане Молдовы. Можем подискутировать, почему. Возможно – потому, что на протяжении некоторого времени их информировали или дезинформировали, что нейтралитет – это хорошо. Молдова очень уязвима с этим нашим нейтралитетом, который десятилетиями нарушается, потому что в Приднестровье находятся российские войска. Но никто не дает стопроцентной гарантии, что этот нейтралитет нас защищает», – заявила Санду.

По ее словам, если в отношении Молдовы появится военная угроза, то Кишинев будет «рассчитывать на помощь в первую очередь европейских стран». В этом же интервью Санду обвинила президента РФ Владимира Путина и его «агрессию на Украине» в том, что в Молдове высокая инфляция.

«Кому цены пониже — идите к Путину. Кому нужно оружие — стойте на месте, НАТО принесет. Вот и все результаты вояжа госпожи президента», – прокомментировал ее слова экс-премьер-министр Ион Кику в соцсетях.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что натовские поставки не защитят страну, а наоборот, спровоцируют войну в регионе.

«Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечёт горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в своем ТГ-канале.

Возмутился также молдавский политический аналитик Дмитрий Чубашенко.

«Санду понимает, что как только на территорию Молдовы будут завезены первые партии натовского оружия, в ответ сюда прилетят российские «калибры», «искандеры» и прочие «ониксы»? Люди и так перепуганы, многие держат наготове машины и сумки, чтобы при первой опасности уехать из страны. Санду не хочет попросить своих западных «партнеров по развитию» не пугать молдаван, которым совсем не хочется тоже пойти в топку войны Запада с Россией, и убедить авторитетных чиновников Запада умерить свои милитаристские заявления в отношении Молдовы?», – предупредил Чубашенко.