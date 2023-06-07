Молдова обозвала СНГ перед выходом из организаци

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Молдова продолжает поэтапный выход из СНГ.

Парламентская комиссия по внешней политике и евроинтеграции утвердила заключение о расторжении соглашений в рамках содружества, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

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Молдова денонсирует Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и расторгнет Соглашение между странами о стратегических вооруженных силах. «СНГ — это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором», – заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Такая политика возмутила официального педставителя МИД РФ Марию Захарову.

«Президент Санду заявила, что саммитов СНГ в Молдове больше не будет. Обращаю внимание, что встречи на высшем уровне по линии СНГ на территории Молдовы не проводились с 2009 года. СНГ уже давно успешно обходится, к сожалению, без и Санду, и в принципе без Кишинева, как площадки», – заявила Захарова.

Она напомнила, что Молдова кроме всего перестала выплачивать долевой взнос. При этом четверть производимых Молдовой товаров продается в странах СНГ.

«Мы только рады этому, у нас нет с этим проблем. Почему у Санду с этим проблемы, ей не нравится, что ее народ по-прежнему получает доход?», – сказала Захарова.

Согласно недавнему соцопросу, проведенному iData, 52,6% молдаван выступают против выхода Молдовы из СНГ. Число сторонников выхода республики из Содружества снижается.