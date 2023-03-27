Молдова продолжает румынизацию и громит памятники героям Великой Отечественной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны совершен в Молдове.

Неизвестные разбили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района, где советские войска держали оборону летом 1941 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Это уже четвертый акт вандализма на этом военно-историческом объекте. Поисковое движение Молдовы периодически восстанавливает памятник, но вандалы приходят снова.

Надругательство над памятниками в Молдове за последние годы стало обычной практикой. Только в 2021 году было осквернено 5 памятников героям Великой Отечественной войны. В 2022-м зафиксировано три случая.

Однако по данным Координационного совета российских соотечественников Молдовы, на протяжении последних 10 лет ни один случай вандализма в стране не был расследован, а виновные не были задержаны даже тогда, когда они были известны.

При этом в Молдове постоянно открываются новые памятники, связанные с Румынией.

Так, сегодня в городе Бельцы торжественно открыли бюст румынского монарха Фердинанда Первого, в годы правления которого Бессарабия отошла к Румынии.

В конце октября прошлого года были открыты отреставрированный памятника в честь союзников фашистской Германии, военнослужащих королевской Румынии и три военных румынских кладбища.

Минобороны Молдовы обычно выделяет на такие мероприятия роты почетного караула, но категорически отказывается воздавать воинские почести солдатам Красной армии, погибшим за освобождение Молдавии от нацизма.