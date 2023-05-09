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Необыкновенно масштабным было шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе в этом году. Оппозиции не удалось объединиться, поэтому союз коммунистов и социалистов и партия ШОР шли к мемориалу «Вечность» двумя разными колоннами.

Но это не умалило грандиозность мероприятия. Шоровцы заявили, что собрали 50 тысяч человек, в колонне левых было не меньше.

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Шли и старики, и молодые. Кишиневцы из окон своих домов приветствовали шествие. У Вечного огня на мемориале выросла гора цветов.

В отличие от последнего протестного митинга людей не пришлось свозить автобусами из регионов. В Бельцах, Комрате и даже отдельных селах прошли свои Марши Победы. Поэтому полиции не пришлось отвлекаться на блокировку трасс. Она сосредоточилась на патрулировании марша в Кишиневе: на каждых 50 метров по маршруту стоял правоохранитель.

Кроме того, полицейские с видимой неохотой вылавливали из толпы людей с Георгиевскими лентами. Молдаване эмоционально рассказывали о своих воевавших предках, силовики только уныло оправдывались: такой закон.

На самом деле никакого такого закона в Молдове нет. Конституционный суд страны еще в апреле признал демонстрацию Георгиевской ленты вполне легитимной, если она не «оправдывает агрессию». Однако после грозных окриков руководства страны генинспекторат полиции выдал иллюстрированные рекомендации того, что можно, а что нельзя надевать и нести 9 мая.

«Если георгиевская лента не является частью награды, медали, то она запрещена, как и V и Z и другие символы», – уточнил глава генинспектората Виорел Чернэуцяну и пригрозил за ношение Георгиевской ленты штрафом в размере от 250 до 500 долларов для физлиц.

Многие кишиневцы прибегли к уловкам, испытанным в прошлом году, когда действовало решение парламента, запрещающее Георгиевскую ленту. Они несли оранжевые и черные воздушные шары и надевали одежду таких цветов. Но нашлись и такие, кому, по их словам «надоело бояться».

Пример подали лидеры оппозиционных партий. Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что «несмотря на все попытки запугать народ, 9 мая есть и будет Днем Победы».

И все же определенные коррективы пришлось внести. Запланированное развертывание огромной Георгиевской ленты заменили на пронос сомой большой в мире копии Знамени Победы. Кроме того в одной из колонн была замечена огромная растяжка с портретом Сталина.

Полиция никак не смогла отреагировать на это.

Шествием «Бессмертного полка» празднование Дня Победы в Молдове не ограничилось.

После шествия в Кишиневе стартовал автопробег по всему городу.

Другой автопробег «Два Берега – Одна Победа» проехал через всю страну – на Кицканский Плацдарм. Автопробеги состоялись и в отдельных регионах.

Кроме того вчера в Кишинёве у памятника Героям-комсомольцам состоялась акция зажжения 1 418 свечей – по одной в память каждого дня и ночи Великой Отечественной войны. Кроме того, в Кишиневе и Комрате Молодая Гвардия организовала Вальс Победы: десятки пар молодых танцоров исполнили вальс под военные песни. Кстати, наиболее популярна у молдаван знаменитая «Смуглянка», у баннера фильма «В бой идут одни старики» сегодня активно фотографировались.

По сравнению с лидерами оппозиционных партий и российского пола Олега Васнецова, которые возлагали сегодня цветы в окружении сотен людей жалко и зловеще смотрелась президент Молдовы Майя Санду, которая с другими чиновниками пришла к Вечному огню рано утром, когда мемориал был огорожен. На шее у президентки демонстративно была повязана желто-голубая косынка.

«Сегодня мы празднуем День Мира. К сожалению, в Молдове есть люди, которые используют этот день, чтобы оправдать войну России против Украины. Это неуважение по отношению к тем, кто умер за мир», – заявила Санду после церемонии специально отобранным журналистам. «Сегодня мы не празднуем, а поминаем. Мы чтим память тех, кто погиб за мир, как и тех, кто умирает сегодня на Украине», – уточнил слова президента молдавский премьер Дорин Речан.

Несмотря на принятые меры предосторожности, через ограду к Санду сумела подойти пожилая женщина-инвалид. Она пожаловалась президенту на то, что голосовала за нее, а жизнь после этого только ухудшилась. Смущенные чиновники после этого срочно удалились.

Безуспешная попытка искоренить в душах молдаван память о Победе стала магистрально политикой властей при Санду. Накануне праздника молдавское правительство заявило, что больше не может содержать мемориал «Вечность» в Кишиневе и передает его муниципии столицы, как и другие памятники Великой Отечественной войны – местным властям.

При этом за кладбищами с могилами румынских солдат власти тщательно следят, устраивая там периодически мероприятия с привлечением военных. А вот выделить караул для отдания воинских почестей воинам Красной армии церемония захоронения останков которых состоялась на мемориале «Шерпенский плацдарм» молдавское минобороны не смогло. Вместо требуемых 25 бойцов было прислано всего трое.

Инспекторат полиции сектора Буюканы отказался принимать меры в отношении унионистов, которые использовали на своем мероприятии в Кишиневе украинских флаг экстремистов и террористов из «Азова».

Сегодня Майя Санду у себя в соцсетях поздравила всех даже не с «Днем Мира», а с днем Европы, причем, почему-то на английском языке. Чтобы напомнить молдаванам об этом незнакомом празднике сегодня над собравшимися на акцию «Бессмертный полк» летал вертолёт польского спецназа Black Hawk с флагами Молдовы и ЕС.

Чтобы завлечь кишиневцев на празднование дня Европы в Национальном ботаническом саду организаторы пообещали всем бесплатное мороженое. Но люди все равно не пришли.

«Это показательное народное унижение прозападной власти во главе с Майей Санду. Молдаване показывают, что для них Санду с её «Днём Европы» и запретами – Никто, и зовут её Никак», – написал в своем тг-канале политолог Александр Носович.