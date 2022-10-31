Молдова выслала российского дипломата за удары ВС РФ по украинской ГЭС

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Новости Украины

МИД Молдовы приняло решение объявить персоной нон грата на территории страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе.

По этому случаю во внешнеполитическое ведомство был вызван сегодня посол РФ Олег Васнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для решения стал сегодняшний обстрел российскими беспилотниками украинской Днестровской ГЭС, находящейся в 25 километрах от молдавской границы. По ним отработала украинская ПВО. Одна из ракет упала в районе села Наславча. В результате в жилых домах вылетели стекла.

МИД Молдовы заявил, что ракетные удары по соседней стране «продолжают наращивать риски безопасности, а молдавские граждане все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны». Подчеркнуто, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны.

МИД РФ сообщил, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Молдавии.

Молдавский политолог Сергей Банарь напомнил, что Молдова не высылала украинских пограничников после того, как в июле на погранпереходе в России погибли два молдавских дальнобойщика в результате атаки дронов ВСУ.

«Глупость и тупость, как и либеральность – величины безграничные… Когда в Ростовской области двое молдавских граждан были убиты террористами из Киева, сколько сотрудников посольства Украины выдворили из страны? Или когда на Днестре ГЭС возводят, которая ставит под вопрос водоснабжение Молдовы? Или когда именами нацистов проспекты называют? Это разумеется риторические вопросы. Жалкие существа, жалкая власть, жалкие поступки…», – написал Банарь в своем ТГ-канале.