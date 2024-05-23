Молдова закипает: «Сельское хозяйство уничтожается. Дайте фермерам ЕАЭС»

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Возвращение молдавской сельхозпродукции на рынки СНГ и ЕАЭС – единственный выход для молдавских фермеров. Об этом заявила в ходе брифинга депутат Парламента Молдовы Ирина Лозован, представляющая незарегистрированную парламентскую группу «Победа».

По её словам, молдавская продукция не нужна в Евросоюзе: все видят непрекращающиеся протесты фермеров в различных странах ЕС.

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«Мы потеряли привычные рынки сбыта из-за вредительской партии власти. Все это делалось по указке западных кураторов, при этом игнорировались доводы, что это уничтожит молдавское сельское хозяйство», – заявила Лозован.

При этом, по словам депутата, есть и положительные примеры тех регионов, которые не хотят связи с Россией, в частности, Гагаузской автономии.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул уже показала, что ее работа дает свои плоды – рынки России открываются для фермеров Гагаузии. И так должно быть по всей стране. Основная наша задача в ближайшее время – спасти урожай 2024 года, не дать ему пропасть как прошлогодний и вывести за пределы страны. А затем уже строить планы на дальнейшее сотрудничество с рынком ЕАЭС, где наши продукты ждут около 180 млн потенциальных потребителей», – подчеркнула политик.

Её коллега Марина Таубер проанонсировала законопроект, который депутаты, представляющие блок «Победа», внесут в парламент. Среди срочных мер – отдельные прилавки с молдавской сельскохозяйственной продукцией в магазинах, которая не должна облагаться налогами, восстановление оросительных систем и закупка новых. Впрочем, заранее известно, что этот законопроект будет отвергнут правящим большинством от партии «Действие и солидарность».

Накануне представители парламентского блока «Победа» провели акцию протеста перед зданием министерства сельского хозяйства и домом министра сельского хозяйства Молдовы Владимира Боли.

Акция проходила под лозунгами: «Молдавские фермеры – не рабы ЕС», «Наши продукты – не для европейской свалки», «ЕС убьёт наших фермеров», «ЕАЭС ждёт вкус молдавских продуктов».