Молдова зажимает Приднестровье в «политические тиски»

22.12.2021  23:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Произвол, Россия, Украина
Новости Украины

Молдова и Украина готовятся ужесточить блокаду Приднестровья с января 2022 года, введя вторую фазу контроля на пограничном переходе Кучурган.

Об этом на встрече с депутатами парламента ПМР заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова и Украина готовятся ужесточить блокаду Приднестровья с января 2022 года, введя вторую фазу...

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«Я вижу в этих действиях абсолютно политические мотивы. Методы давления против Приднестровья применяются комплексно. Это такие политические тиски, в которые нас пытаются зажимать 30 лет. На данном этапе Кишинев воспрял духом, чувствуя поддержку ЕС и США, которые уже оружие поставляют в Молдову непонятного назначения и номенклатуры.

Все, что происходит, негативно сказывается на перспективах урегулирования. Действия, которые мы сейчас наблюдаем и в переговорном процессе и в Зоне Безопасности, говорят о том, что ситуация крайне тревожная, и турбулентность будет только нарастать», – сказал Игнатьев.

По его словам, сейчас все контакты между Тирасполем и Кишиневом прерваны.

«У нас нет того механизма, который позволил бы в полной мере применять политико-дипломатические усилия для того, чтобы не допустить эскалации напряженности и реанимировать диалог. Мы буквально на днях видели реакцию спикера молдавского парламента, который заявил, что встреча наших президентов из разряда фантастики, что противоречит международному взгляду на урегулирование», – сказал Игнатьев.

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