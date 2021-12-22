Молдова зажимает Приднестровье в «политические тиски»

Молдова и Украина готовятся ужесточить блокаду Приднестровья с января 2022 года, введя вторую фазу контроля на пограничном переходе Кучурган.

Об этом на встрече с депутатами парламента ПМР заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу в этих действиях абсолютно политические мотивы. Методы давления против Приднестровья применяются комплексно. Это такие политические тиски, в которые нас пытаются зажимать 30 лет. На данном этапе Кишинев воспрял духом, чувствуя поддержку ЕС и США, которые уже оружие поставляют в Молдову непонятного назначения и номенклатуры.

Все, что происходит, негативно сказывается на перспективах урегулирования. Действия, которые мы сейчас наблюдаем и в переговорном процессе и в Зоне Безопасности, говорят о том, что ситуация крайне тревожная, и турбулентность будет только нарастать», – сказал Игнатьев.