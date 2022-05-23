Молдову запихивают в войну

Новости Украины

Западные лидеры и чиновники заявили о намерении предоставить Молдове боеприпасы и вооружение натовского образца. Помощь заявлена как «средство обеспечения безопасности», однако «находящийся в опасности» Кишинев о том, что ему будут помогать, узнал одним из последних.

Сделают ли поставки западного оружия жизнь в Молдове безопаснее – доподлинно неизвестно, зато угроза войны в регионе стала куда более осязаемой.

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Молдавский фронт

Эта неделя началась с волны заявлений о готовности Запада предоставить Молдове вооружение и боеприпасы. Заявления прозвучали вскоре после вояжа президента Молдовы Майи Санду в Евросоюз и Париж, а также после встречи «Контактной группы по обороне Украины». В рамках своей поездки Санду неоднократно поднимала проблему угроз безопасности в стране, поскольку в соседней Украине идут боевые действия, и просила европейских лидеров предоставить Молдове больше финансирования для укрепления социально-экономической обстановки. В ходе же «Контактной группы» министры обороны двадцати стран НАТО заявили о расширении номенклатуры своих военных поставок на Украину.

И вот уже министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что министры НАТО обсуждают поставку оружия Молдове для приведения её вооруженных сил в соответствие со стандартами сил Альянса. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс уточнил заявление Лондона, указав, что США уже готовы предоставить Молдове вооружение, если правительство страны об этом попросит.

Заявления из-за океана резонируют с тезисом Макрона, озвученным на совместном брифинге с Санду в Париже, что «нельзя исключать распространения украинского конфликта на соседние страны». Понимала ли молдавский президент в этот момент, что означают слова её собеседника – скорее всего нет.

С точки зрения Кишинева высылать Национальной армии Молдовы дополнительное вооружение не имеет особого смысла. Местные военные используют советское вооружение и румынские лицензионные копии советских образцов, включая боеприпасы. При этом страна давно и последовательно насыщает войска обмундированием, амуницией, шлемами, нагрудниками, бронежилетами и обувью из списанных американских запасов. Буквально на прошлой неделе молдавские СМИ смеялись над новостью, что со складов Национальной армии пропало американское снаряжение на $100 тыс. Примечательно, что накануне кражи во главе этой воинской части был назначен представитель правящей партии PAS.

Тяни-толкай по-молдавски

Примерно сутки с лишним официальный Кишинев думал, как отреагировать на посыпавшиеся заявления западных «партнеров по развитию». В результате правящая партия разродилась двумя взаимно противоречащими заявлениями. Глава парламентской комиссии по внешней политике Дойна Герман заявила, что у молдавской стороны нет какой-либо информации об обсуждении в кругах НАТО поставок вооружения и боеприпасов Кишиневу. С разницей в час молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции заявило, что «дискуссии о возможных поставках оружия и военного оборудования действительно ведутся». Несогласованность позиций выдает как нескоординированность внутри самой правящей партии, так и наличие в ней нескольких группировок, одна или несколько из которых активно подталкивают Молдову к войне.

Это может быть окружение нынешнего председателя правящей партии PAS Игоря Гросу, месяц назад призывавшего быть готовыми с оружием в руках защитить молдавскую демократию от «путинского вторжения». Две недели тому Гросу в компании еще одного депутата Карпа отметился на развалинах Бучи в окрестностях Киева.

Другой заинтересованной в войне группировкой могут быть финансируемые западными фондами неправительственные эксперты и правительственные чиновники, окопавшиеся в министерстве иностранных дел и евроинтеграции. В своем следовании западным инструкциям они демонстрируют потрясающую дотошность, а что касается государственных интересов – не менее удивительную близорукость.

В шаге от войны

Примечательно, что эти группировки не сотрудничают, а скорее враждуют с окружением молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицэ. Последняя все три месяца конфликта неоднократно выступала с заявлениями о низком уровне угрозы эскалации военного конфликта и распространения боевых действий на территорию Республики Молдова. До последнего времени этот тезис поддерживала и президент Майя Санду, указывавшая накануне празднования Дня Победы 9 мая, что в ближайшие недели можно не опасаться угрозы военного конфликта.

Однако же, как продемонстрировала эта история сейчас, первых лиц государства можно поставить в известность о предстоящих поставках в последнюю очередь.

При этом НАТО в действительности не может предоставить молдавским вооруженным силам ничего из реально эффективного в современной войне тяжелого вооружения. Поставки большинства стран-участниц военно-политического блока идут Украине, которой это вооружение и боеприпасы куда важнее.

Так что вряд ли молдавские солдаты получат возможность изучить компьютеризированные системы управления артиллерийским огнем при помощи спутников НАТО или другие по-настоящему важные инструменты ведения боевых действий в XXI веке. Поставки, скорее всего, будут косметическими. А вот потери в случае включения Молдовы в войну – реальными и катастрофическими.