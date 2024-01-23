Молдову ждет гражданская война – экс-советник Кучмы

Нынешнее руководство Молдовы ведет страну к гражданской войне, пытаясь ликвидировать государственность и переподчинить ее Румынии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соскин невысоко оценил квалификацию нынешнего президента Молдовы Майи Санду, отправив ее пасти гусей.

«Молдова – это же просто. Было нормальное демократическое развитие Молдовы, теперь они избрали эту гусятницу, у которой главная функция была в молодые годы – она посла гусей. Она и сейчас пасет их, и она четко ликвидирует Молдову, превращая ее в часть Румынии. Но будет там гражданская война обязательно.

Есть Приднестровье, есть Гагаузия, есть огромная русскоговорящая часть населения. Поэтому там добром все не кончится. То есть, мы с вами находимся сейчас в динамитное время. Естественно, брать, поджигать в это время бикфордовы шнуры и снаряды вставлять, чтобы оно взорвалось – это абсолютно глупо», – заявил Соскин.