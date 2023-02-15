Молодые польские националисты сорвали выступление киевской писательницы-неонацистки

Олег Хавич .  
15.02.2023 22:42
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 614
 
Дзен, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Сопротивление, Украина


В Варшаве в редакции либерального издания Gazeta Wyborcza сорвали встречу с киевской писательницей Оксаной Забужко, прославляющей бандеровцев.

Эту политическую акцию 14 февраля провели активисты националистической организации «Всепольская молодёжь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Варшаве в редакции либерального издания Gazeta Wyborcza сорвали встречу с киевской писательницей Оксаной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Наши активисты в очередной раз выразили свое несогласие с распространением исторической лжи Оксаной Забужко! На этот раз скандал произошел в Варшаве», – подчеркивает «Всепольская молодежь».

Во время выступления писательницы активисты развернули транспарант с надписью «Вы – моральное зеро, ваш образец – Бандера» и выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой!».

«Как видно на видеозаписи, участники встречи даже совершали физические нападения на активистов «Всепольской молодежи»», – говорится в профиле организации в социальных сетях.

Оксана Забужко в своих произведениях ставит под сомнение геноцид поляков на Волыни, и героизирует командующего УПА* Романа Шухевича, ответственного за массовые убийства мирных польских жителей Волыни и Восточной Галичины. Несмотря на это, ей присуждены две польские литературные премии – «Ангелус» и имени Станислава Винценза.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Кракове активисты «Всепольской молодёжи» сорвали вручение Оксане Забужко польской литературной премии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть