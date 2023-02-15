Молодые польские националисты сорвали выступление киевской писательницы-неонацистки

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В Варшаве в редакции либерального издания Gazeta Wyborcza сорвали встречу с киевской писательницей Оксаной Забужко, прославляющей бандеровцев.

Эту политическую акцию 14 февраля провели активисты националистической организации «Всепольская молодёжь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши активисты в очередной раз выразили свое несогласие с распространением исторической лжи Оксаной Забужко! На этот раз скандал произошел в Варшаве», – подчеркивает «Всепольская молодежь».

Во время выступления писательницы активисты развернули транспарант с надписью «Вы – моральное зеро, ваш образец – Бандера» и выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой!».

«Как видно на видеозаписи, участники встречи даже совершали физические нападения на активистов «Всепольской молодежи»», – говорится в профиле организации в социальных сетях.

Оксана Забужко в своих произведениях ставит под сомнение геноцид поляков на Волыни, и героизирует командующего УПА* Романа Шухевича, ответственного за массовые убийства мирных польских жителей Волыни и Восточной Галичины. Несмотря на это, ей присуждены две польские литературные премии – «Ангелус» и имени Станислава Винценза.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Кракове активисты «Всепольской молодёжи» сорвали вручение Оксане Забужко польской литературной премии.