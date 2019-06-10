Монтян: Голунова используют для раскачки России

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

История с российским оппозиционным журналистом Иваном Голуновым, который был задержан 6 июня по подозрению в сбыте и производстве наркотиков – это повод для Запада раскачать ситуацию в России.

Об этом в эфире своего блога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, ситуация с Голуновым должна быть тщательно расследована, а общественности предоставлены неопровержимые доказательства в случае, если дело против журналиста не заказное и он действительно связан с наркотиками. Тем не менее, Монтян отмечает, что протесты общественников и коллег Голунова в его поддержку, а также гневные выпады западных посольств выгодны противникам России.

«Разумеется, американскому посольству, либероте и другим глубоко наплевать на журналистов. Вон, Вышинский сидит, вон, Коцаба отсидел 523 дня. Да ладно журналисты, война идет, черт подери, а вы вот так вот вписываетесь за Голунова, он у вас единственный и неповторимый? Естественно, белыми нитками шито, что страну раскачивают под любым поводом.

Очень мне жаль людей, которые с одной стороны и против всего этого конченого бардака и одновременно против Майдана, и они не знают, что делать. А если они в этом участвуют, то не понимают, что все будет как у нас. У нас тоже очень не нравились наши менты с Врадиевкой и прочей хе..й, с поборами на дорогах, взятками, коррупцией. Ну что ж, теперь у нас после Майдана ментов нет», – заявила Монтян.