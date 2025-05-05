Монтян: Мира точно не будет, даже не разгоняйтесь
Несмотря на скулёж украинских СМИ об упавших донатах для ВСУ, воинственно настроенные страны западного блока не позволят Украине проиграть или заключить мир.
Об этом в эфире видеоблога «Мультичел+» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские паблики пишут, что как только в воздухе запахло миром, резко упали сборы. Есть такое?» – спросил ведущий.
«Не верьте этим прибедняющимся лжецам! Всё у Салорейха будет, им всё дадут. Запад не собирается сдаваться. Запад на данный момент собирается воевать до талого», – сказала Монтян.
Она подчеркнула, что для войны с Россией пока ещё хватает украинцев, поэтому гнать на убой будут их.
«Но сейчас у них вот пока ещё есть время, поскольку ещё хватает мяса, которое ловит ТЦК. Фронт же стоит не просто так, а потому что хватает, там ещё более чем достаточно желающих повоевать.
А кто не желает, тех погонят пинками. Или подкупят этих малолеток. Сейчас же малолеток вербуют, 18-24 года, на год выдают им миллион. Завлекают деток – «вы можете купить много бигмаков», или еще какого-то дерьма. Вот, и они реально ломятся, заключают контракты, они молодые, их можно чему-то научить, особенно беспилотникам, которые сейчас и решают.
Так что воевать еще – не перевоевать. А тем временем Запад скинет Трампа, расчехлится, прибарахлится в плане военной продукции, диверсифицирует свою экономику, и пойдет серьезной войной. Мира точно не будет, даже не разгоняйтесь», – уверена Монтян.
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