Монтян планирует доживать в родном Крыму – в составе объединённых братских стран

07.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

После окончания строительства «Северного потока-2» и выборов в США, начнется объединение России, Украины и Белоруссии.

Об этом в эфире донецкого «Радио-ТВ» рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю себя керчанкой, которая волею судьбы живет в Киеве, – рассказала юрист. – Тоскую по родному морю, по родному Крыму… Надеюсь, на старости лет к родному морю поближе переселиться».

По мнению Монтян, осуществить эту мечту ей поможет интеграция России, Украины и Белоруссии, которая обязательно произойдет. В противном же случае все три государства будут разрушены Западом.

«Мы могли существовать в три разных государства – Россия, Украина, Белоруссия до того, как Америка, Великобритания и объединенная Европа поперли нас уничтожать всеми этими цветными революциями. Мы (Украина – ред.) были просто первыми, мы показали Белоруссии и России, что бывает, если прыгать на майданах в кастрюлях. Полное, тотальное разрушение страны…

Если мы не объединимся, нас просто уничтожат поодиночке. Белорусские змагары угробят свою страну с такой же безумной скоростью, с какой ее угробили наши сумасшедшие рагули-нацики. То же самое творится и в России, посмотрите, какую чушь несут всякие навальнята, прочая либерда…», – рассказала Монтян.

Она отметила, что сейчас идут серьезные интеграционные процессы России и Белоруссии, и это начало более масштабного процесса.

«Когда закончится вся эта эпопея с интеграцией Белоруссии, когда наконец-то будет построен Северный поток, когда пройдут выборы в Штатах, придет время и нас, и вас (ЛДНР – ред.) – территорий, подконтрольных как Киеву, точнее Вашингтонскому обкому, так и России», – прогнозирует правозащитница.

Ранее Татьян Монтян заявляла, что «мрази, которая рулит Украиной, Донбасс не нужен».