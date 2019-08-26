26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Монтян рассказала, когда Путин начнёт спасать Украину

Спасти последовательно уничтожаемую США Украину, жизнь из которой стремительно утекает, может только российское вмешательство.

Об этом в своём YouTube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину уже никак не вернёшь. Россия нас бросила, а пиндосы убивают окончательно, что тут можно сделать? Кто-то, кто не может отсюда свалить или присосался к каким-то заработкам, будет здесь доживать. В больших городах жизнь, конечно-же, сохранится, а людям из всяких маленьких городишек лучше куда-то сваливать. В ближайшее время, без сторонних усилий, вернуть страну невозможно», – отметила она.

Также, по мнению Татьяны Монтян, если Россия, вслед за Крымом, присоединит остальную Украину, то ничего страшного не случится, кроме очередных санкций, которые вводили уже множество раз, и осуществить это Москва может после запуска «Северного потока-2».

«Если Россия присоединит Украину к Крыму, ничего особенного не случится. Крым присоединила, и небо на землю не упало. Если присоединит и остальную Украину, наглосаксы вместе с пиндосами по##здят и заткнутся. Ровным счётом ничего не случится. Введут очередной пакет санкций против России, как за кота Скрипалей.

Единственная надежда, которая ещё теплится в сердцах нормальных людей на Украине, хотя лично я уже давно забила – это если всё-таки запустят «Северный поток-2», после этого у России будут развязаны руки, и что-то Путин будет делать», – добавила адвокат.

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