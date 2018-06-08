08.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Монтян рассказала, когда Украине прилетит обратка

Безвизовый режим, без которого украинцы и так могли спокойно ездить в Европу, это единственная вещь, которой гордятся и будут гордиться жители страны.

Такое мнение в интервью изданию «Украина. ру» высказала украинская правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, Запад не будет жестко выступать против нынешней власти, в частности против президента Порошенко.

«Опять-таки, кто должен реагировать? Те люди, которые привели его к власти? То есть, они должны сказать: «Да, мы мудаки, мы замутили госпереворот, развалили чужую страну, привели к власти конченое отребье, а теперь мы посыплем голову пеплом и начнём на это отребье гавкать»? Это же смешно. Этого никогда не будет», – убеждена Монтян.

Она также утверждает, что введение безвизового режима с ЕС ничего особо позитивного большинству граждан не принесло.

«Что с визами, что без них, кто ездил, тот и будет ездить, а у кого нет денег на Европу, те никуда не поедут. Облегчение настолько минимальное, что, извините, ради какого-то безвиза расхреначить страну – обмен неэквивалентный, тем более, что кроме безвиза вспомнить нечего. Его-то они и таскают на флаги, как выдающееся достижение, забывая о том, какой ценой это всё досталось», – сказала адвокат.

Правозащитница считает, что Россия не предпримет ничего серьёзного в отношении Украины в целом, пока не проведёт чемпионат мира по футболу.

«Можно подумать, что кто-то заморачивался проведением «АТО». Херачат мирняк пачками, чувствуют себя великолепно, знают, что обратка не прилетит, а как там всё это называть, всё зависит от того, что решат США, кого им хочется видеть на табуретке, каким образом этого достичь. Пока что, судя по всему, Трамп никакого решения не принял, он ждёт, чем всё закончится. России сейчас тоже не до нас, она хочет благополучно провести чемпионат мира по футболу, а потом может быть что-то получится», – заявила Монтян.