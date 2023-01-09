Монтян рассказала о бедственном положении отдалённых поселков Донбасса

Многие населенные пункты Донбасса обделены вниманием и помощью – туда, в основном, не доезжают российские чиновники и гуманитарная помощь.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову рассказала переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, на отдалении от региональных центров население живет в крайне тяжелых условиях.

«Каждый Божий день я мотаюсь туда, куда никто не мотается… Мой контингент – это самые обездоленные люди на линии фронта, которые больше нах… никому не нужны, их давно списали со счетов.

Вот вчера мы ездили в Дебальцево, надо было срочно передать гуманитарный груз… Мы загнали целую «Газель» гуманитарного груза, который будет распределен по местным.

Выглядит, конечно, все очень убогенько, дороги жуткие, и это глубина – это уже очень далеко от линии фронта. Там ничего хорошего не происходит, там все бедное и убогое, и будет таковым еще очень-очень долго…

На линии фронта я никого другого не видела. Может, кто-то, конечно, и ездит, но как-то не получилось пересечься, сколько я туда езжу. Наоборот, все люди говорят: «Блин, к нам 100-500 лет уже никто не приезжал, как вы вообще решились сюда к нам приехать?».

А мы просто по очереди объезжаем такие точки, куда никто никогда не приезжает и не приедет», – заявила Монтян.