Монтян: Россия еще не явилась на санкционную войну

13.06.2022  17:44 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина
Новости Украины

Россия еще даже не начинала серьезную санкционную войну против Запада со своей стороны.

Об этом в интервью агентству «БелТа» заявила вынужденная покинуть Украину киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия еще даже не начинала серьезную санкционную войну против Запада со своей стороны. Об...

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По мнению Монтян, ответные российские санкции, как минимум, не слабее западных.

 «Ни для кого, ведь, не секрет, что Россия на санкционную войну еще толком-то не являлась. Вы нам тут рассказываете, что «останешься ты Россия без высоких технологий, без проводников» и так далее. Хорошо, говорит Россия, сделаем мы регулирование по неону и прочим инертным газам, без которых вы не можете клепать свои полупроводнички. Что скажете? Что с физиономией, дорогой коллективный Запад?

И так далее, и тому подобное. А, поскольку это очень длинный ультрамарафон, то непонятно, что будет дальше, какова будет реакция. Просто тут ситуация, которой никогда еще не было, и непонятно, какими будут долгосрочные последствия любого из решений любой из сторон.

В конце концов, один благополучный прилет какого-то «Калибра» или «Точки-У», или еще чего-то может существенно изменить ситуацию. Мы же не знаем, на что накрутят бриты этих сумасшедших «зелебобусов». А вдруг они решат шмальнуть по Грановитой палате, скажем, а не по какому-то селу Теткино в приграничных районах. Мы же не знаем, что у этих безумцев в голове.

А каждая такая ситуация, каждое такое решение куда-то чего-то запулить может очень серьезно поменять структуру ситуации», – заявила Монтян.

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