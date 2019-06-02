Монтян: Война на Украине продолжается только по вине Запада

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Продолжение гражданского конфликта на территории Украины подогревается исключительно Западом, продолжающим контролировать киевскую верхушку.

Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир в Украине невозможен именно потому, что коллективный Запад, то есть, пиндосы и Европка, все эти мерзкие нагло-саксы, немцы и так далее, заинтересованы в том, чтобы угробить Украину окончательно.

Что ж тут непонятного? Если б не эти твари, которые умышленно разожгли у нас гражданскую войну и раскалывали наше общество, от нас отцепились, мы бы уж как-нибудь договорились. Но, к сожалению, увы», – заявила Монтян.