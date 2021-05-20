Монтян: Зеленский вёл себя на пресс-конференции как конченая мразь

20.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если на прошлой ежегодной пресс-конференции президент Украины еще пытался что-то говорить по делу, то сегодняшнее общение с журналистами показало, что Владимир Зеленский рассчитывает сидеть на своей помощи, ориентируясь исключительно на благосклонность Запада.

Об этом в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьян Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Совершенно отмороженный хуцпан нес чушь. Он теперь вообще ничего не боится, на всех плевал с высокой колокольни. Он знает, что будет сидеть на своей табуретке, пока его оттуда не попрут товарищи с коллективного Запада. А до того он будет творить все, что ему в голову взбредет. То, как он себя вел, то, как он отвечал на вопросы, то, что он нес показывает – это совершенно конченная, отбитая мразь. В сравнении с прошлогодней пресс-конференцией он совсем охренел, стал еще наглее. Он несется по наклонной стремительным домкратом. На прошлогодней пресс-конференции он еще пытался что-то там говорить по делу, а сейчас мы слышали только чистый, незамутненный гон», – сказала Татьяна Монтян.