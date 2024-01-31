Мосийчук требует подрывать мосты в Подмосковье

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 15:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская военная стратегия требует изменения – ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России.

Об этом в интервью журналист Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская военная стратегия требует изменения – ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России....

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По мнению боевика, украинские диверсанты могут уничтожать мосты и другие объекты инфраструктуры.

«Я – сторонник давно изменения стратегии, потому что воевать на своей территории очень плохо. Это несет деморализацию, смерть нашему народу, нашим людям.

А если перенести войну на территорию рашкастана, в Москву, например? Выехала спецгруппа, подорвала два десятка мостов в Московской области. Ну, два десятка не вышло – пять подорвали», – сказал экс-депутат.

«Не призываю ни в коем случае к убийству мирных жителей, но поражать военные, инфраструктурные и тому подобные объекты – это приведет к изменению их отношения, народа их глубинного, к войне в нашей стране.

Они поймут, что это война обоюдная, а не какая-то спецоперация, куда ездят чуть ли не на сафари, а что она вот тут, за окном, и что, если выйти на балкон, то можно получить в голову», – заявил Мосийчук.

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