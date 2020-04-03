Московский эксперт: Коронавирусная шизофрения – глобальный коммерческий проект

03.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Искусственно нагнетаемая коммерчески заинтересованными лицами истерия вокруг пандемии коронавируса может стать серьёзной проблемой для многих стран, и приведёт к появлению новых центров власти.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований, политолог Глеб Кузнецов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Управление общественной истерией через Интернет. Я внимательно слежу за тем, как по миру в глобальном масштабе, и России, как части мира, распространяются мнения относительно коронавируса, разного рода страхи, и вижу, что для людей, сидящих дома, деморализованных и боящихся будущего, фактически, возникает новый центр власти, который управляет не только мнением, но и напрямую поведением.

Все эти термины «сглаживание прямой», «обязательное ношение масок», и то, что пришло в нашу жизнь в последние 2-3 недели, возникли не потому, что государство нам приказало, не потому, что есть какой-то главный санитарный врач, который сказал, что нам нужно. А потому, что на платформе «Медиум» появились статьи – сначала Томаса Пуэйо, а затем ещё ряда людей его круга, которые говорят, что правильное поведение на сегодняшний день именно такое – самоизоляция, «сглаживание прямой», ношение масок. Всё это, с картинками, хорошо расходится и распространяется по миру миллионными тиражами.

При этом надо понимать, что этот самый Томас Пуэйо – человек коммерчески заинтересованный в том, чтобы мы сидели дома в социальной изоляции и самодистанцировании. Он является вице-президентом Платформы дистанционного образования. То есть, интересы этого человека абсолютно коммерческие, а весь мир ведёт себя так, как будто это новая Грета Тунберг.

И это большая проблема. Потому что когда правительство, а это всё равно произойдёт, потому что работать надо, скажет людям: «А теперь, граждане, карантин заканчивается и выходим на работу», вдруг, из-за этих новых центров власти, которые привыкли руководить не просто мнением, а поведением, поступит сигнал, что правительство нас обманывает, не верьте начальнику, политрук лжет, и так далее.

Что будет с этим? Общественное мнение, особенно в части образованных классов, будет испытывать шизофреническую разорванность – с одной стороны те, кому мы привыкли доверять, говорят нам одно, а с другой стороны те, кому мы привыкли подчиняться, требуют другого. И это проблема», – резюмировал эксперт.