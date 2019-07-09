09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Московский политолог не исключает предательства Медведчука

«Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с бывшим руководителем администрации президента Кучмы Виктором Медведчуком – это те же «регионалы», которые всегда использовали пророссийскую риторику, а потом предавали.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что креатив этой политической силы, в том числе планы о проведении телемоста между Киевом и Москвой, которые позже были отменены, помогают Медведчуку набрать рейтинг.

«Эта передача могла поднять рейтинги оппозиционной партии, этого блока «За жизнь» во главе с Медведчуком. Уж как хотите к Медведчуку относитесь, в принципе, фигура он серьезно заезженная, но сейчас они показывают креативчик и очень неплохой. Он демонстрирует неплохую динамику и рейтинги этой партии растут. Я к ним отношусь достаточно неоднозначно, потому что это все те же регионалы, которые эту пророссийскую тему использовали и раньше, а потом предавали восток Украины, это правда», – заявил Михеев.

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