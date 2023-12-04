Москва больно ударила по экспорту Молдовы

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Россельхознадзор с сегодняшнего дня запретил ввоз овощей и фруктов из Молдовы.

В них обнаружено несколько вредных насекомых (Grapholita molesta, Frankliniella occidentalis, Bactrocera dorsalis, Frankliniella occidentalis и др.), которые запрещены в странах Евразийского экономического союза.

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«Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России», – говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что молдавские ведомства не предпринимают никаких мер, чтобы устранить нарушения.

Молдавское Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в ответ заявило, что российское эмбарго необоснованно и вредит молдавским производителям.

В ведомстве отметили, что продукция из Молдовы поступает в 80 стран мира и больше ни у кого не возникало вопросов о качестве.

«Европейский рынок, который имеет строгие требования к качеству продукции, демонстрирует все больший спрос и высокую оценку молдавских фруктов и овощей», – написал в своем тг-канале по-русски пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ.

На конец осени этого года Россия оставалась главным рынком сбыта молдавских яблок. А на рынки СНГ шло порядка 80% всех объёмов. Даже при том, что объёмы экспорта в Россию в этом году упали почти вдвое.

Для сравнения, в ЕС главным импортёром молдавских яблок является Румыния. Но даже при её лидерских позициях, объёмы составляют всего 3.6% (653 тонны). Да и цена в России была выгоднее молдавских фермерам примерно на 20%.

Директор профессиональной Ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь обвинил Москву в том, что она специально вводит эмбарго в период массовых продаж молдавских яблок в РФ.

Примечательно, что Слусарь решил в угоду властям наехать на Россию, когда возглавляемые им фермеры в очередной раз вывели трактора в центр Кишинева в знак протеста против невыносимых условий.

В сети расходится видеообращение отчаявшегося фермера, который вынужден продать свой трактор, чтобы оплатить долги.

«Не выгоняйте нас из страны!», – обратился мужчина к правительству.

Согласно статистическим данным, в 2022 году производство в сельском хозяйстве Молдовы сократилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом. Объем продукции растениеводства уменьшался на 36,8%, а животноводства – на 2,6%.

Средний возраст людей, занятых в сельском хозяйстве Молдовы, составляет 60 лет и через десятилетие республика столкнётся с отсутствием рабочих рук.

В ближайшие три года Россия может полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках благодаря развитию садоводства на Северном Кавказе. И молдавский импорт может стать вообще нулевым. И куда тогда девать урожай? Попытки пристроить яблоки в Египте и Индии успехом не увенчались. Прошлой осенью фермеры сгружали их огромными кучами перед зданием правительства и просто вдоль дорог.