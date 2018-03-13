13.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 861 просмотров
Политика, Россия, Украина

Москва не воспринимает всерьез антироссийскую риторику Порошенко – Погребинский


Кремль не обращает внимания на антироссийскую истерию из уст президента Украины Петра Порошенко, поскольку в Москве понимают, что украинский гарант заигрывает перед националистами и американскими покровителями.

Об этом в эфире канала TopInform заявил политолог Михаил Погребинский, по словам которого, антироссийская риторика позволяет Порошенко держаться на плаву и показывать Западу, что он – главный враг России и поддерживать нужно только его.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«В Кремле никто всерьез не относится к риторике Порошенко. В Кремле прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что говорит Порошенко, он говорит, прежде всего, для внутреннего пользования и для американского уха. Одновременно в два таких адреса. Для внутреннего, потому что он боится националистов и считает, что если он будет высказывать умеренную антироссийскую позицию, значит, этого будет достаточно для того, чтобы консолидировать националистические радикальные силы и объявить его другом Путина”, – сказал политолог.

По его мнению, партнеры Порошенко по коалиции – Аваков, Яценюк, Турчинов – заинтересованы в том, чтобы президент стал мягче по отношению к России, чтобы обвинить его в предательстве.

“Это прекрасно в Москве понимают, что он действует так исключительно для того, чтобы представить себя в виде главного врага России и поэтому специально выбирает выражения, максимально обидные для России. При этом Порошенко важно подчеркивать, что никакого компромисса с Путиным он не допустит. Американцы уверены в том, что могут позволить Порошенко только тот компромисс, который устраивает их, а не автономную договоренность Порошенко с Путиным. Поэтому они не доверяют Юле Тимошенко, считая, что она может собственную игру вести с Путиным. А Порошенко своими выражениями всячески показывает, что никакой собственной игры с Путиным быть не может», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть