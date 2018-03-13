13.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Москва не воспринимает всерьез антироссийскую риторику Порошенко – Погребинский

Кремль не обращает внимания на антироссийскую истерию из уст президента Украины Петра Порошенко, поскольку в Москве понимают, что украинский гарант заигрывает перед националистами и американскими покровителями.

Об этом в эфире канала TopInform заявил политолог Михаил Погребинский, по словам которого, антироссийская риторика позволяет Порошенко держаться на плаву и показывать Западу, что он – главный враг России и поддерживать нужно только его.

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«В Кремле никто всерьез не относится к риторике Порошенко. В Кремле прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что говорит Порошенко, он говорит, прежде всего, для внутреннего пользования и для американского уха. Одновременно в два таких адреса. Для внутреннего, потому что он боится националистов и считает, что если он будет высказывать умеренную антироссийскую позицию, значит, этого будет достаточно для того, чтобы консолидировать националистические радикальные силы и объявить его другом Путина”, – сказал политолог.

По его мнению, партнеры Порошенко по коалиции – Аваков, Яценюк, Турчинов – заинтересованы в том, чтобы президент стал мягче по отношению к России, чтобы обвинить его в предательстве.

“Это прекрасно в Москве понимают, что он действует так исключительно для того, чтобы представить себя в виде главного врага России и поэтому специально выбирает выражения, максимально обидные для России. При этом Порошенко важно подчеркивать, что никакого компромисса с Путиным он не допустит. Американцы уверены в том, что могут позволить Порошенко только тот компромисс, который устраивает их, а не автономную договоренность Порошенко с Путиным. Поэтому они не доверяют Юле Тимошенко, считая, что она может собственную игру вести с Путиным. А Порошенко своими выражениями всячески показывает, что никакой собственной игры с Путиным быть не может», – заявил Погребинский.