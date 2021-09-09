09.09.2021 17:09 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

16-летние подростки, снимавшие со смехом видео о том, как прикуривают от Вечного огня у Мемориала жертвам Гражданской войны в Севастополе, напрасно надеялись на мягкое наказание в виде штрафа после того, как записали извинения и приняли участие в субботнике по уборке территории.

Накануне стало известно, что дело подростков из Севастополя забрала себе Москва. Это произошло после вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил крымским следователям отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела и передать его в Главное следственное управление СК РФ.

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Если раньше подросткам грозил штраф и общественные работы по по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), то сейчас к нему добавилась статья 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Теперь, в зависимости от обстоятельств, виновникам могут назначить штраф до двух миллионов рублей и отправить за решетку на несколько лет.

За подростков продолжает заступаться депутат заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. Он поддерживал решение местных силовиков об ограничении наказания в виде штрафа и общественных работ, а теперь недоумевает, почему из Москвы поступил сигнал о квалификации инцидента по более жесткой статье.

«Я, ради интереса, посмотрел новости на сайте Следкома – не было еще такого, чтобы по такому мелкому поводу был такой тщательный контроль. Дело забирает Москва, а это значит, что местные не справились или им не доверяют. Заметная общественная реакция с просьбой соразмерного наказания также осталась проигнорирована. Я не знаю, понимают ли это в столице, но имидж силового ведомства в нашем городе после таких действий стремительно падает. Складывается впечатление, что все лучшие силы брошены на то, чтобы наказать каких-то несовершеннолетних хулиганов в то время, как никуда не делись гораздо более серьезные, в том числе и коррупционные преступления. Где тут логика, почему хотят наказать так жестко и так показательно?» – задается вопросом Пархоменко.

Напомним, что строительство памятника жертвам Гражданской войны в Севастополе было инициировано советником президента Александром Мединским. Против появления монумента выступала местная организация КПРФ, которая занимает воинственную позицию, отказываясь от примирения с Белым движением. Коммунисты пытались провести акцию протеста в день открытия памятника, но были не допущены на церемонию полицией.