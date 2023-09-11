Москва ответила на обвинения из Еревана: «Не мы, а Пашинян отдал Карабах Азербайджану»

Россия не видит ничего хорошего в намерении Еревана провести совместные военные учения с США на армянской территории на фоне заявлений, что страна может выйти из ОДКБ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».

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«Конечно, мы не видим ничего хорошего в том, что агрессивные страны НАТО пытаются проникнуть в Закавказье. Не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе до самой Армении. Где бы ни появлялись американцы (вы знаете, у них сотни баз по всему миру) нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они там сидят спокойно. Но очень часто пытаются «подбирать под себя» всё, в том числе и политические процессы», – сказал Лавров.

Он добавил, что действия руководства Армении «вызывают сожаление».

«Мы об этом сказали. Вы упомянули ОДКБ. Конечно, такая договорённость, о которой было объявлено – армяно-американские учения – выглядит тем более странно, что уже некоторое время Армения отказывается участвовать в учениях Организации. Объясняют это тем, что, вот, если бы ОДКБ как союзное образование с участием Армении осудила бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы «работать» в ОДКБ. Когда же мы спрашиваем: почему же они с американцами и европейцами общаются, которые не осуждают Азербайджан, нам отвечают, что они же не их союзники, поэтому, мол, осуждать должны мы. Достаточно странная, простоватая логика. Но очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, мы их ценим, возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении», – надеется российский министр.

По его словам, в Армении есть много политиков, которые, позволяют себе антироссийские выпады.

«Это уже далеко не вчера началось. Но мы помним и о том, что когда г-н Н.В.Пашинян ещё был политиком «не во власти» и «поднимал» армянский народ, он тогда провозглашал выход из ОДКБ и ЕАЭС одним из своих лозунгов. Многие отнесли это просто «на счёт» избирательной кампании, борьбы за голоса. Впоследствии г-н Н.В.Пашинян никаких подобных мыслей не высказывал, в том числе и во время саммита ОДКБ в Ереване в 2022 года, где на уровне министров мы согласовали мандат миссии ОДКБ на границе Армении с Азербайджаном. Всё было завизировано. Но утром армянские коллеги решили эту тему «отложить», – говорит глава МИД РФ.

Он отметил, что прежде чем обвинять Россию, «нужно свои собственные поступки оценивать», напомнив, что глава парламента Армении позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану «отдала» Россия.

«Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану когда В.В.Путин, Н.В.Пашинян и И.Г.Алиев подписали 10-го ноября 2020 года первую трёхстороннюю договорённость. Это абсолютно не соответствует действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха. На тот момент все три лидера исходили из того, что по этому вопросу ещё предстоят дополнительные переговоры. Но впоследствии, в Праге, куда были приглашены и Президент Азербайджана, и Премьер-министр Армении, они оба подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Вопрос закрыт. Президент Азербайджана и Премьер-министр Армении подписались под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская автономная область является частью Азербайджана. Обвинять нас в том, что мы якобы ещё 10 ноября 2020 года «отдали» Карабах не надо. За это надо отвечать перед своим народом самостоятельно», – резюмировал Лавров.