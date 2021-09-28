Москва пока смогла убедить Google и Apple соблюдать законодательство РФ

28.09.2021 18:43 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Российским властям пока приходится в ручном режиме заставлять крупных интернет-гигантов работать по российскому законодательству, но в ближайшее время будут введены чёткие правовые нормы, которые будут всё своевременно разъяснять всем участникам рынка.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 1 января заработает закон о приземлении масштабных иностранных социальных сетей. И, может быть, если бы он уже работал, у нас бы меньше было недоразумений с такими компаниями, как Google и Apple. А так, приходится в ручном режиме этим заниматься. Хотелось бы не в ручном режиме, а на уровне чётких правовых норм и возможности взаимодействия с официальными лицами не только этих компаний, но и всех других участников этого серьёзного рынка, этой большой сферы. Всё-таки, в цивилизованном виде своевременно разъяснять те или иные нормы нашего законодательства и делать так, чтобы никто у нас его здесь не нарушал», – рассказал Климов.

Он подчеркнул, что, несмотря на описанные трудности, государством проводится работа с такими крупными компаниями, как Google и Apple, и она даёт позитивные результаты.

«У нас состоялось собеседование, так скажем, аккуратно с официальными представителями Google и Apple, и часть этого разговора обсуждается, она попала в сети, этот разговор был несекретный, но без присутствия прессы. Мы там обсуждали разные варианты. Конечно это крупные компании, они делают шаги в правильном направлении, они понимают, что на территории России должно работать российское законодательство», – констатировал сенатор. «Это, кстати, не первые с ними беседы, я ещё в сентябре 18-ого года разговаривал с руководством Google, и тогда мы нашли некий консенсус, и буквально через 2 месяца после этого разговора Google поменял внутренние правило – они обязались уважать избирательное право на территориях тех стран, на которых работают. А теперь, когда мы снова к ним вернулись с этой темой приложением, которым напомнили нам, то здесь тоже были соответствующие юридические, как казалось, некоторым преграды, но во время нашего заседания мы всё обсудили и на следующий день они сделали всё как положено – по российскому законодательству», – добавил сенатор.

Климов подчеркнул, что государству необходимо принимать меры против тех, кто не собирается выполнять российское законодательство.

«Так что здесь, поскольку, компании идут в правильном направлении, я бы полагал, что надо различить тех, кто систематически и упорно, и сознательно не выполняет требования российского законодательства и тех, кто пытается на территориях стран пребывания действовать согласно нашим законам», – объяснил Климов.