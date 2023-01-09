Москва поручила расследовать два громких дела в Крыму

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Следственный комитет проведет проверку информации в соцсетях об отсутствии в Крыму медпрепаратов в аптеках и дефиците лекарств. Отдельно глава Следкома РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уклонения от уплаты налогов ГУП «Крымгазсети» на 100 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит медпрепаратов возник в конце прошлого года, как только старые запасы на складах подошли к концу, а доставку новых партий осложнили запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту и погодная зависимость Керченской паромной переправы. В первые дни 2023 года тревогу забили родители детей, заболевших ОРВИ. Во-первых, в Симферополе работает всего один детский рентген-аппарат для проверки легких, а во-вторых, противовирусные и жаропонижающие препараты для детей стали большим дефицитом.

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После некоторой паузы Минздрав Крыма признал, что дефицит действительно есть, но только на импортные препараты, которые вполне можно заменить имеющимися в наличии отечественными аналогами. Неснижаемый товарный запас медикаментов поддерживает ГУП «Крым-Фармация».

И прежде главное республиканское предприятие по закупке и распределению медпрепаратов попадало в скандалы и уголовную хронику за махинации его руководителей, поскольку любая нестабильная ситуация приводит к дефициту лекарств и порождению спекулятивных цен на них. В 2018 году руководитель «Крым-Фармация» была задержана при получении взятки в размере 400 тысяч рублей, но отделалась штрафом в размере 4 миллиона рублей.

Также в поручении Бастрыкина фигурирует монополист на рынке газоснабжения ГУП «Крымгазсети». Интерес главы Следкома возник по делу о неуплате налогов на предприятии в период 2015-17 годов, где должность заместителя директора по экономической безопасности на тот момент занимал экс-руководитель уголовного розыска в украинскую бытность Крыма Анатолий Проценко.

Его супруга – Елена Проценко, тоже находилась в поле зрения правоохранителей, как глава администрации Симферополя, провалившая программу благоустройства крымской столицы на средства Москвы. А их зять Игорь Окунев даже был помещен под домашний арест, пока шло расследование о проваленных, но оплаченных контрактах. К слову, по информации ряда телеграм-каналов, налоговую недоимку в 100 миллионов рублей оплатили наличкой и больше о ходе расследования никто не слышал. Как и о результатах дела про «московские миллионы».

Теперь о ходе и результатах расследования Бастрыкину будет докладывать и.о. руководителя главка СК по Крыму и Севастополю Василий Цаплин.