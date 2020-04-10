Москва потребовала от Киева письменных гарантий выполнения договоренностей

10.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Москва предложила партнерам по «нормандской четверке» фиксировать все решения группы на бумаге и публиковать их на сайте.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Газета отмечает, что 7 апреля состоялись телефонные переговоры советников лидеров стран «нормандского формата», которые собеседник, знакомый с содержанием беседы, назвал безрезультатными.

На этом фоне российская сторона выступила с инициативой сделать работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу более прозрачной: результаты ее заседаний предлагается фиксировать на бумаге и обнародовать на специальном сайте.

«Суть российских предложений в том, что работу нужно формализовать с точки зрения регламентов и закрепления результатов. И сделать работу ТКГ публичной, чтобы результаты были понятны общественности», объяснил собеседник издания.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы принимать решения, сразу фиксировать их как обязывающие документы и публиковать.

Такая идея, судя по всему, появилась после недавней неудачи с консультативным советом — новым органом, внутри которого представители Киева, Донецка и Луганска могли бы напрямую искать компромиссы. Изначально идея создания консультативного совета была зафиксирована в протоколе заседания ТКГ 11 марта, на котором присутствовали замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Но затем, несмотря на предварительное согласие Ермака, официальный Киев изменил свою позицию.

«После отказа украинской стороны от создания консультативного совета доверия между Киевом и Москвой стало еще меньше, – прокомментировал ситуацию автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.— Кроме того, переговорщиков не может не смущать вынужденный формат видеосвязи. Каждый боится, что визави потом изменит позицию, заявив, что переговоры по Skype — это несерьезно».