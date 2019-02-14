14.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Россия могла бы действовать на Украине по аналогии американцев в Венесуэле – признать самопровозглашенного президента в ответ на масштабные фальсификации, которые явно готовит Петр Порошенко, стремясь переизбраться на второй срок.

Об этом в газете «Известия» пишет политолог Денис Денисов. Эксперт обращает внимание на грязные технологии украинской власти – недопуск наблюдателей из России, регистрацию не только рекордного числа кандидатов, но и десятков различных ультраправых организаций под видом наблюдателей.

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«Блок борцов за революцию», «Всеукраинский альянс бойцов и волонтеров АТО», «Единый союз патриотов Украины», «Государственническая инициатива Яроша» (глава запрещенного в России «Правого сектора»), «Институт исследования российской агрессии», «Национальные дружины», «Союз ветеранов антитеррористической операции», «Украинская националистическая самооборона»… Это очередная технология, которую используют в дни голосования: боевики из вышеуказанных организаций будут срывать выборы в интересах определенных кандидатов», – прогнозирует Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Россия имеет все основания не признавать сфальсифицированную победу Порошенко, однако главный риск в этом случае – вопрос транзита газа, который пока что осуществляется через украинскую территорию.

«РФ в 2014 году признала Порошенко законным главой Украины, исходя из его обещаний закончить гражданскую войну в Донбассе. Однако за прошедшие пять лет он продемонстрировал кардинально противоположный подход к конфликту. Теперь у России появится весомый аргумент, если Москва решит не признавать его законным президентом Украины.

А там и до отказа от взаимоотношений с Порошенко и госорганами страны на всех уровнях недалеко. Открытым остается вопрос взаимодействия с Украиной по транзиту газа. Хотя в случае непризнания нового президентства Порошенко, эта проблема становится скорее европейской. И ЕС придется в спешном порядке интенсифицировать процессы по «Северному потоку – 2», чтобы не остаться без российского газа», – рассуждает Денисов.

«В таких обстоятельствах может появиться и самопровозглашенный президент, условный Сергей Левочкин. Признали же США Хуана Гуайдо президентом Весенуэлы, а чем Украина хуже?» – предлагает политолог.