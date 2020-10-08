08.10.2020, Москва, Сергей Рулёв
 
Москва, Опрос, Россия
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Москва: За или против Путина? – опрос на улицах столицы


Действительно ли пресытившаяся Москва, где прозападные либералы получают депутатские мандаты на выборах, настроена преимущественно оппозиционно и не поддерживает Владимира Путина?

Блогер и репортер Сергей Рулев провел опрос на улицах столицы в день рождения российского лидера. Общение с москвичами проходило недалеко от здания президентской администрации.

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