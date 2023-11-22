Мотивация ВСУ продолжает оставаться высокой – эксперт

Владимир Гладков.  
22.11.2023 20:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на провал наступления и колоссальные потери, ВСУ остаются мотивированными и продолжают оказывать упорное сопротивление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на провал наступления и колоссальные потери, ВСУ остаются мотивированными и продолжают оказывать упорное...

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«ВСУ сражаются очень упорно, до последнего. У них очень высокая мотивация, плюс опыт. Нужно понимать, что до начала СВО все украинские подразделения принимали участие в войне на Донбассе.

У них был опыт восьмилетней войны на Донбассе. Поэтому подразделения ЛНР и ДНР стали костяком СВО, пока кадровые подразделения набирались опыта и учились воевать, была такая опора.

На Украине на демобилизацию за восемь лет ушли около 700 тысяч. Это мобрезерв с колоссальным боевым опытом, которые сразу вошли в подразделения территориальной обороны», – рассказал Безсонов.

Он подчеркнул, что при планировании боевых действий нельзя не учитывать высокую мотивацию противника.

«По наблюдениям, у нас командование, иногда даже до сих пор, ориентируется и прогнозирует боевую обстановку, исходя из чисто математических данных. Допустим, на этом участке фронта у нас стоит пять тысяч бойцов и сто танков, а у противника две тысячи бойцов и двадцать танков. Они точно не могут пойти в наступление и добиться успеха. Такое отношение.

Но никто не обращает внимания на мотивацию. И до сих пор это иногда происходит. То есть, мотивация – это самый главный фактор в любой армии мира. Если у вас сто тысяч солдат и две тысячи танков, но они не замотивированы, то это просто стадо и две тысячи тракторов», – подытожил военный эксперт.

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