Мотивация ВСУ продолжает оставаться высокой – эксперт

Несмотря на провал наступления и колоссальные потери, ВСУ остаются мотивированными и продолжают оказывать упорное сопротивление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ сражаются очень упорно, до последнего. У них очень высокая мотивация, плюс опыт. Нужно понимать, что до начала СВО все украинские подразделения принимали участие в войне на Донбассе.

У них был опыт восьмилетней войны на Донбассе. Поэтому подразделения ЛНР и ДНР стали костяком СВО, пока кадровые подразделения набирались опыта и учились воевать, была такая опора.

На Украине на демобилизацию за восемь лет ушли около 700 тысяч. Это мобрезерв с колоссальным боевым опытом, которые сразу вошли в подразделения территориальной обороны», – рассказал Безсонов.